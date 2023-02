Cavecol: intercambio comercial entre Venezuela y Colombia fue de US$ 592 millones en primeros 10 meses de 2022

La actividad comercial entre Venezuela y Colombia fue de US$ 592 millones durante los primeros 10 meses del año 2022.

Esto quiere decir que hubo un aumento del 90% en comparación al mismo período del año 2021, según publicó la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), indica una nota de Bloomberg en Línea

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) publicó un informe en el que precisó que las exportaciones desde Venezuela hacia la nación vecina fueron de 35%, representando US$ 59 millones.

No obstante, la importación de productos desde Colombia hacia tierra venezolana fue de 103%, lo que representó US$ 513 millones.

Cabe recordar que para el año 2021, el intercambio comercial entre ambas naciones cerró en US $312 millones.

Los productos exportados de Venezuela hacia Colombia fueron los artículos químicos orgánicos (US$ 8,98 millones), aluminio y sus manufacturas (US$ 7,97 millones), fundición, hierro y acero (US$ 5,85 millones), productos químicos inorgánicos (US$ 2,34 millones), materias plásticas y manufacturas (US$ 1,61 millones), y combustibles y aceites minerales (US$ 0,52 millones).

