Sistema Patria asignará el bono «Hogares de la Patria» hasta el #7Feb: estos son los montos

La plataforma Patria inició este 1° de febrero la entrega del bono «Hogares de la Patria», correspondiente al segundo mes de 2023. El monto base de la bonificación representa el equivalente a US$ 2,32, al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

A través de la red social Twitter, la cuenta @BonosSocial anunció que el abono de esta ayuda social será realizado entre los días 1 y 7 de febrero del año en curso.

Los montos abonados mensualmente varían según el número de integrantes del grupo familiar beneficiario. Recientemente, el Ejecutivo Nacional aprobó el incremento de dichas bonificaciones, estableciendo el monto base, para un grupo familiar de un integrante, en Bs 52,80 o US$ 2,32, según el tipo de cambio del BCV a la fecha de publicación de esta nota.

Asimismo, una familia de 2 integrantes recibirá un total de Bs 66,00 o US$ 2,91. Para un grupo familiar de 3 personas será abonado el monto de Bs 99,00 o US$ 4,36.

El núcleo familiar de cuatro integrantes dispondrá de Bs 132,00 o US$ 5,82. Finalmente, para una familia de 5 miembros se abonarán 165,00 bolívares (US$ 7,27), mientras que las familias de 6 o más integrantes percibirán Bs 198,00, equivalentes a US$ 8,73.

Otras bonificaciones

Con respecto a otras ayudas sociales que son entregadas a través del Carnet de la Patria, el Bono de Economía Familiar quedó en Bs 66,00, equivalentes a US$ 2,91.

Entretanto, el Bono 100% Escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se pagará Bs 66,00 y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar Bs 52,80 por cada uno, equivalentes a US$ 2,32.