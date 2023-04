Arabia Saudita transfiere un 4% del capital de Aramco a su fondo de inversión

Arabia Saudita anunció este domingo la transferencia de otro 4% de la petrolera estatal Aramco, la empresa más rentable del mundo, al fondo de inversión Sanabel Investment, de propiedad del Fondo de Inversiones Pública, (FIP) uno de los fondos soberanos más grandes del planeta.

Este traspaso multimillonario fue anunciado por el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de acuerdo con la agencia de noticias estatal saudí SPA, que apuntó que se trata de una iniciativa del reino árabe para «fortalecer la economía nacional a largo plazo».

Con esta nueva operación, se espera que se diversifiquen los recursos económicos del país -fuertemente dependiente del petróleo- y se brinden «nuevas oportunidades de inversión», así como «maximizar los activos» del FIP -que se calcula que cuenta con más de 600.000 millones de dólares- y aumentar su rendimiento.

Esta es la segunda vez que el FIP obtiene acciones de la mayor petrolera del mundo, después de que el año pasado adquiriera otro 4% de los títulos de la compañía valorados entonces en unos 80.000 millones de dólares.

En este sentido, Bin Salmán aseguró que el Estado saudí sigue siendo el mayor accionista de Aramco, y que sigue en posesión del 90,18% de sus acciones.

Por su parte, la petrolera estatal dijo en un comunicado que la operación no tendrá ningún impacto en su negocio, estrategia o política, y se enmarca dentro del proceso de diversificación de las ganancias de la empresa.

La nota, publicada en la página de la bolsa saudí Tadawul, destacó que la transferencia «no implica ningún pago o ganancias» para Aramco, e indicó que la operación es resultado de un acuerdo entre el Estado saudí y Sanabel Investment.

El comunicado agregó que “el proceso de transferencia es un proceso privado entre el Estado y Sanabel Investment, y la empresa no es parte del mismo y no ha celebrado ningún acuerdo al respecto, y no implica ningún pago o ganancias que resulten de la transferencia.»

Aramco salió por primera vez a la bolsa saudí en diciembre de 2019 y ofertó cerca del 1,5% de sus títulos dentro de un proceso de suscripción de su operación de venta pública de acciones (opv), que salió en 25.600 millones de dólares y un valor de 1,7 billones de dólares en las semanas anteriores a su debut en Tadawul.

EFE