Fedeagro: carencia de financiamiento impide al sector elevar áreas de siembra de invierno

Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), expresó que «si no se libera más encaje bancario y no vamos hacia otras inversiones alternativas, va a ser difícil que podamos seguir creciendo».

Durante la asamblea anual del gremio celebrada en Carora, estado Lara, Fantinel fue ratificado para continuar dirigiendo la organización hasta 2025, indica una nota de Minuta Agropecuaria

Además de Fantinel, Osman Quero y Cecilio Moreno fueron ratificados como vicepresidentes, junto a los directivos generales Gerson Pabón, Eduardo Sánchez y Roberto García, y se suman a la directiva Gusmelyn Páez, como directora del rubro café y el barquisimetano Félix Otamendi, como subdirector de maíz.

En el evento explicó que la inversión que se hace solo para el maíz sobrepasa los 500 millones de dólares, superando US$ 1.200 millones con la suma de todos los rubros vegetales, frente a una gaveta total de créditos de la banca que no llega ni a US$ 700 millones.

Fantinel detalló que para el ciclo invierno tienen insumos para 350 mil hectáreas de maíz, por el esfuerzo «extraordinario» de productores y empresarios que han hecho frente a las limitaciones financieras que les impiden alcanzar un creciendo.

«Creo que no vamos a poder crecer más de esos números. Estamos ya en 60 mil hectáreas de caña de azúcar, 90 mil de arroz», resaltó.

El representante de Fedeagro indicó que tienen estimaciones discretas de crecimiento en algunos cultivos y alternativas económicas a través de una «agricultura de contrato». En ese sentido, mencionó que proponen una esta modalidad que se fundamente en acuerdos de comercialización entre agricultores y agroindustria, con apoyo del mercado bursátil y el Gobierno nacional.

Sin embargo, el reelecto Presidente de Fedeagro reconoció que para el sector es importante mantener, al menos, los números de producción alcanzados en los últimos dos años, preocupación de la que han surgido propuestas que fueron abordadas en esta asamblea, con conferencias que giraron en torno a una agricultura de créditos y opciones financieras.

«Ya hay productores que están logrando una agricultura de contrato en maíz, lo hemos visto también en girasol y caña de azúcar; sí hay una agricultura de contrato de la que no se habla y que es muy timorata», dijo.

Fuente: Minuta Agropecuaria