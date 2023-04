Caribbean Airlines anuncia la ruta Puerto España-Caracas a partir del #13May

La aerolínea Caribbean Airlines, anunció su nueva ruta que conectará a Puerto España (Trinidad y Tobago) con Caracas, a partir del próximo 13 de mayo.

La frecuencia de los vuelos será todos los sábados.

A través de sus redes sociales, la aerolínea compartió un mensaje en el que indicó: “Bienvenido a casa en Caracas. Estamos emocionados de reintroducir vuelos entre Caracas y Puerto España todos los sábados. Empaca tus maletas y prepárate para despegar con vuelos a partir del 13 de mayo de 2023“.

Welcome Home to Caracas | Bienvienido A Caracas!

We're excited to reintroduce flights between Caracas and Port-of-Spain every Saturday 🎉

Pack your bags and get ready for take-off with flights starting from 13th May, 2023.

Book now ✈️#iflycaribbean pic.twitter.com/Pcm3mWPvZR

