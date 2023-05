Fedecámaras Vargas: alza de la Unidad Tributaria desestimulará reapertura de empresas aduaneras

El presidente de Fedecámaras Vargas, Eduardo Quintana, considera que la nueva Unidad Tributaria (UT) podría «generar presión» sobre las empresas del ramo aduanero y ocasionar el cierre o cese definitivo de actividades en algunas de las compañías aduaneras de la región.

En entrevista con Fedecámaras Radio el representante regional comentó que en la región ya hay empresas inactivas, producto del anuncio de aumento de la Unidad Tributaria, por lo que, a su juicio. este escenario sería «otro problema a la lista de dificultades para retomar la actividad».

«De 1.200 empresas que tenemos registradas, no llegamos a 100 activas en este momento», señaló.

Asimismo, comentó que «las plazas están llenas de gente que pasa el día jugando dominó a la espera de que los llamen por un puesto de trabajo».

Quintana enfatizó que, lo urgente en Venezuela es reactivar el parque industrial, el agro y el comercio con condiciones «más favorables».

Sostuvo que la nueva UT solo tendrá incidencia en tributos nacionales cuya recaudación dependa del Seniat, entre ellos: el Impuesto sobre la Renta, sanciones por multas y timbres fiscales.

A juicio de Quintana, no está previsto que la UT impacte a las importaciones. «Si bajan es porque no hay divisas, ni se reactiva el parque industrial que podría traer importaciones (…) hay muchas industrias que están paralizadas porque con toda la desconfianza que existe no puede reactivarse a gran escala», apuntó.

Resaltó que, en principio, nadie abandonará mercancía por eso, pero sí se verán golpeados en caso de que se generen retardos y multas.

Con información de Fedecámaras Radio