Apuntes de una Cuarentena: Se acabóooo la Cuarentena

Luis Gerardo García.- En abril pasado la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 ya no era considerada como una emergencia sanitaria global y recomendaba el levantamiento de las medidas sanitarias. Coincidentemente, muchos países (Estados Unidos como un buen ejemplo) están levantando las restricciones de movilidad internacional a las personas que no estén vacunadas, con lo que una de las últimas restricciones sanitarias vigentes está siendo desmontadas.

Pareciera que fue décadas atrás cuando empezamos a oír sobre una extraña enfermedad respiratoria en China. En el contexto del secretismo que envolvió el inicio de la pandemia, muchos no computamos que esta enfermedad respiratoria sería la primera crisis epidemiológica de magnitud del Siglo XXI.

Y aunque el COVID sigue siendo una amenaza a la salud, con poco más de 500 muertes diarias en el mundo, esto es un largo trecho recorrido desde los picos de 16.000 muertes diarias reportadas en el invierno boreal de 2020. Ha sido duro, no hay que negarlo, con casi 10% de la población mundial afectada (y sin contar con los casos que no fueron registrados), múltiples hospitales colapsados y cientos de cuerpos sin vida hacinados en morgues.

Sin hacer a un lado lo terrible, la pandemia ha fomentado muchos cambios en nuestra vida cotidiana y en la forma de llevar los negocios:

La cuarentena nos forzó a quedarnos en casa. Eso nos hizo darnos cuenta de que el teletrabajo funciona, y aunque personalmente no creo que sea positiva una política total de trabajo a distancia, me parece que una combinación presencial/virtual puede derivar en una relación laboral más sana y en una mayor productividad.

El teletrabajo también fue primordial en el surgimiento de una cantidad de herramientas colaborativas. Apps como Zoom, Slack, Teams, Office365 (que en algunos casos existían antes de la pandemia), facilitaron la interacción entre grupos separados geográficamente. Además, la mayor disponibilidad de almacenamiento en la nube (Dropbox, Google Drive) permiten acceder a información sin importar desde dónde se acceda.

La cuarentena también impulsó las entregas a domicilio, la logística de última milla y la competencia. En Venezuela ya es natural pedir cosas a través de Yummy, PedidosYa, Traetelo.com y Quik, entre otros.

Y hablando de nuevas apps, los programas de apoyo financiero alrededor del mundo crearon una masa de recursos que, aunque en muchos casos no fue conscientemente derivado (nada más notar la cantidad de criptomonedas que subieron como la espuma y cayeron como plomo), alimentó el crecimiento de ideas que sonaban muy “Star Trek” en su momento. Hablamos, por supuesto, de la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y, más recientemente, la Inteligencia Artificial.

¿Y nosotros?

Empezamos a escribir regularmente esta columna en abril de 2020. En el camino hemos hablado sobre las oportunidades que las realidades geopolíticas ofrecen (el nearshoring), de cómo el mercado de valores iraní es un buen referente en estos tiempos de sanciones y en lo necesario que es contar con un sector bancario robusto. Hemos hablado de Yummy, de José María Nogueroles, de lo ideal que sería tener un mercado financiero en divisas y en desarrollar apps de trading para el mercado venezolano. En fin, hemos hablado de muchas cosas relacionadas con mercados y economía en estas 34 entregas.

El momento es propicio, entonces, para retirar el nombre de esta columna. No quiere decir que no sigamos escribiendo – todo lo contrario: como decía una famosa columna de El Nacional, “Escribe que algo queda”. Pero si en Estados Unidos se sienten tan confiados como para abrir las fronteras, ya no tiene sentido seguir hablando de cuarentena. Volveremos el mes próximo con otro nombre, pero volveremos. Es la promesa.

@VzlanaF