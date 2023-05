El precio del maíz cruza el ‘punto de no retorno’ tras el acuerdo del grano con Rusia

Los precios del maíz se desplomaron al nivel más bajo desde diciembre de 2021 después de que Rusia acordó extender el acuerdo de granos. Los datos de TradingView muestran que el precio del maíz cayó a un mínimo de US$ 5,72, continuando con el débil desempeño de este año. De manera similar, el Teucrium Corn Fund, seguido de cerca, cayó a un mínimo de US$ 22,20, que fue 27% por debajo del nivel más alto en 2022.

Una de las noticias más importantes sobre productos básicos esta semana fue la decisión de Rusia de extender el acuerdo de granos del Mar Negro con Ucrania por dos meses más. El anuncio ahora significa que Ucrania podrá enviar mercancías a través del Mar Negro, señala una nota del sitio especializado Invezz

También puede leer:

Ucrania y Rusia son algunos de los países más importantes en la industria de cereales. Los datos muestran que Ucrania es el cuarto mayor exportador de maíz del mundo después de Estados Unidos, Brasil y Argentina. Rusia es el séptimo.

Por lo tanto, los analistas creen que el mundo estará bien abastecido de maíz este año. En cuanto al , la extensión del acuerdo de exportación de granos es de interés para Rusia, que tiene grandes cantidades de ellos en inventarios.

Además, se espera que muchos países productores de maíz tengan una cosecha mixta este año debido a la situación climática. Argentina, cuya moneda está cayendo, se espera que tenga un rendimiento más bajo debido al calor en marzo. Lo mismo ocurre en Europa, Serbia y Uruguay. Por otro lado, se espera que Rusia tenga un mayor rendimiento este año.

Predicción del precio del maíz

El maíz ha tenido una fuerte liquidación en los últimos meses. Y el miércoles, logró moverse por debajo de US$ 5,8, lo que se ve como el punto de no retorno. Fue la oscilación más baja en junio de 2022.

El maíz también cayó por debajo del promedio móvil de 50 días, mientras que el Awesome Oscillator se movió por debajo del punto neutral. El índice de fuerza relativa (RSI) se ha acercado más al nivel de sobreventa.

Por lo tanto, el camino de menor resistencia para el maíz es más bajo, con el siguiente nivel a observar en US$ 5, que está 12% por debajo del nivel actual. No se puede descartar un movimiento a US$ 4,5 después de eso.

Fuente: Invezz