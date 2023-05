Google eliminará cuentas si no cumplen con un requisito: conozca los detalles

Google comenzará a eliminar cuentas si no cumplen con un requisito muy específico, incluido todo el contenido de los servicios asociados a dicha cuenta, así que se incluyen los correos de Gmail, las imágenes almacenadas en Google fotos y mucha más información.

Esta decisión es gran importancia para todos los usuarios que utilizan una cuenta de Google para utilizar todos los servicios, aunque no es algo que vaya a afectar a todos. Toman esta medida por una cuestión de seguridad, para proteger a sus usuarios ante posibles hackeos.

Adiós a las cuentas inactivas

Google establece el requisito esencial, si tienes una cuenta de Google sin uso desde hace más de 2 años, la compañía la considerará inactiva. Eso quiere decir que la eliminará para siempre y eso incluso todo el contenido que mencionamos, como Gmail, las fotos de Google fotos, etc.

Si han pasado más de 2 años y no has iniciado sesión con tu cuenta de Google en alguno de los múltiples servicios para la que la necesitas (Gmail, Calendar, Google Meet, etc.), tu cuenta será eliminada. Para evitar que eso pase, inicia sesión de vez en cuando en alguno de esos servicios.

Esta medida se aplicará únicamente en cuentas personales, las cuentas de empresa o escuelas quedan exentas. Hay un motivo muy específico de por qué Google tomará esta medida a partir de diciembre de 2023 y lo adelantamos anteriormente, está relacionado con la seguridad.

La compañía alega que las cuentas inactivas que hace tiempo que no se usan son más vulnerables antes hackeos, es decir, pueden tener contraseñas más débiles y menos seguras que las cuenta con más actividad, lo que significa que tienen más posibilidades de estar más comprometidas.

Al fin y al cabo, son cuentas “abandonadas” y posiblemente no tienen la verificación en dos pasos activada, un recurso que protege más la cuenta de Google, aunque en poco tiempo diremos adiós a las contraseñas con las nuevas passkeys que Google está implementando ya para todos.

Google deja claro algo, eliminará esas cuentas que llevan inactivas más de 2 años que no se han utilizado para iniciar sesión en algún servicio, pero incluso así, irán enviando distintas notificaciones a los usuarios para avisarles de que les ocurrirá para que estén prevenidos.

Incluso esos avisos llegarán a los correos de recuperación si lo proporcionaron en su momento, para que puedan estar informados por otra vía. Llegado el mes de diciembre, Google comenzará a eliminar cuentas inactivas por más de 2 años, aunque primero irán por aquellas que se crearon y nunca más se volvieron a utilizar.

