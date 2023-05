Maduro incrementó el bono de «Guerra Económica»: el ajuste total es de US$ 70 mensuales indexados

El presidente Nicolás Maduro, informó este martes que autorizó un nuevo ajuste al bono de «Guerra Económica», tras aumentar de US$ 20 a US$ 30 mensuales, que será pagado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) al momento del pago.

En ese sentido, precisó en su cuenta en Twitter que el incremento en el Bono de Alimentación fue de 2.000% y también estará bajo la modalidad de la indexación.

El mandatario expresó que e ste ajuste será de US$ 70 mensuales indexados, «que se dividirán en US$ 40 para el Bono de Alimentación y US$ 30 para el bono de Guerra Económica» .

Igualmente, resaltó que en el decreto incluyó «un cambio necesario» para que el bono de «Guerra Económica» suba a US$ 30 indexados mensual.

Dijo que están haciendo «un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores, en medio de una guerra económica brutal que hemos enfrentado».