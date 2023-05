Bloomberg: oposición venezolana recupera acceso a US$ 347 millones en EE.UU.

La oposición venezolana recuperó el control de las cuentas bancarias en Estados Unidos que habían sido congeladas, lo que les permitirá acceder a 347 millones de dólares de unos fondos que han sido vitales para financiar sus operaciones desde 2019, indica un reporte de Bloomberg.

El fin del interinato de Juan Guaidó a principios de este año había provocado un vacío en el liderazgo de la coalición opositora, lo que impedía hasta ahora el acceso a los fondos, a los que el Gobierno venezolano no puede acceder debido a las sanciones internacionales.

Según apunta la referida agencia de noticias citando fuentes cercanas al tema no identificadas, el Departamento de Estado estadounidense certificó recientemente a los funcionarios de la oposición venezolana para recuperar el acceso a las cuentas bancarias. No obstante, no se sabe si también se les permitirá la entrada a las propiedades diplomáticas en Estados Unidos, a las que perdieron acceso en febrero.

Estados Unidos reconoce al Parlamento opositor de 2015 como el Gobierno legítimo del país caribeño, dijo a Bloomberg un portavoz del Departamento de Estado.

El reconocimiento del Departamento de Estado permitió al Tesoro estadounidense emitir una licencia que autoriza a los acreedores a negociar acuerdos de conciliación con la referida instancia opositora en relación con la deuda soberana y la deuda de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o sus filiales, agregó la agencia citando a dos personas sin identificar con conocimiento directo del asunto.

En marzo, Estados Unidos ofreció relajar sus sanciones petroleras sobre Venezuela si el chavismo acepta ir a elecciones libres tras negociar en México con la oposición.

Fuente: Bloomberg