Trabajadores venezolanos protestaron para exigir mejores condiciones laborales

Unos 2.000 trabajadores venezolanos protestaron este lunes, en el marco del Primero de Mayo, para exigir al Gobierno mejores condiciones laborales y un «salario digno» que les permita cubrir la canasta alimentaria y la compra de medicamentos.

«Cada vez que llega un 1 de mayo los trabajadores no esperamos absolutamente nada, porque son 10 años donde el aumento siempre se lo come la inflación y (…) nosotros lo que queremos es, simplemente, un salario digno», indicó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.

La manifestación de los trabajadores salió desde una céntrica plaza de Caracas, con el objetivo de llegar hasta la sede de la Fiscalía General, en el oeste de la ciudad, pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el paso.

Luis Cano, representante del Frente de Pensionados y Jubilados, señaló que es necesario «rescatar» el sistema público de salud, porque los trabajadores «no pueden asistir a centros de salud, porque no tienen cómo comprar sus medicinas y eso trae como consecuencia, que avance la enfermedad».

«No puede ser que con tanta crisis, un pensionado, un jubilado, un trabajador activo pueda sobrevivir con 5 dólares mensuales«, apostilló.

Por su parte, Carlos Zalazar, integrante de la Coalición Sindical venezolana, dijo que la agenda de los trabajadores es mantenerse en la calle protestando, independientemente de que se decrete un aumento de salario mínimo.

«Si no controlas la inflación, que no la piensa controlar, sino piensa aumentar en dólares, que no piensa dar, a nosotros lo que nos queda es seguir en la lucha», agregó.

En marzo de 2022, el Ejecutivo fijó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalían entonces a unos 30 dólares y que, debido a la inflación, se han visto reducidos a poco más de 5 dólares.

Una familia de cinco personas necesita, al menos, 510,88 dólares al mes para sus gastos en alimentación, según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) publicado a principios de abril, referencia ante la falta de cifras oficiales.

EFE