Venezuela ocupa el segundo lugar del Índice de Miseria 2022 de Hanke

Venezuela ocupa el segundo lugar de los países «más infelices», según el Índice de Miseria 2022 del economista estadounidense, Steve Hanke.

En ese sentido, el primer puesto lo tiene Zimbabue, mientras que el país caribeño supera a naciones como Líbano, Cuba, Siria, Argentina, Irán, Sierra Leona, entre otras.

Cabe destacar que este ranking está conformado por 157 países y busca medir el nivel de felicidad o infelicidad de las naciones, a través de su economía.

«Venezuela ocupa el segundo lugar en el resumen de inflación de Hanke de esta semana. El 11 de mayo, medí la inflación de Venezuela en 440% anual», indicó Hanke en su cuenta en la red social Twitter.

No obstante, apuntó que para «poner fin a su espiral de muerte económica, Venezuela debe suspender al Banco Central e instalar una caja de conversión».

