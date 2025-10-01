Más del 40% de las transacciones de Mastercard en América Latina están «tokenizadas»

Más del 40% de las transacciones de Mastercard en América Latina y el Caribe ya están tokenizadas, lo que permite a millones de usuarios pagar en línea de forma más segura sin exponer los números de sus tarjetas. Esta cifra refleja la rapidez con la que la tecnología se está adoptando en la región.

Las transacciones tokenizadas son aquellas en las que la información sensible, como los datos de una tarjeta de crédito, se reemplaza por un «token» único y aleatorio para realizar la transacción. Este token no contiene datos reales, por lo que es inútil para los delincuentes y protege la información original del cliente de robos o fugas de datos, aumentando significativamente la seguridad en los pagos digitales.

El impacto en la región de los token ha sido de mayor confianza para los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (pymes), destacó Mastercard en nota de prensa.

Explicó la compañía que para los consumidores, un agente de IA (Inteligencia Artificial) podrá simplificar por completo una compra compleja, desde buscar las mejores opciones en segundos hasta completar el pago automáticamente con credenciales tokenizadas.

Mientras que para las pymes, señaló que un pequeño negocio podrá delegar en un agente tareas como la búsqueda de insumos, la comparación de proveedores y la negociación de condiciones de pago, incluso en transacciones transfronterizas con tokens de tarjetas corporativas.

El comercio agéntico

La inteligencia artificial está transformando la forma de comprar en línea. Hoy los consumidores recurren a agentes de IA que buscan, comparan y adquieren productos, dando origen al comercio agéntico: una nueva frontera digital donde los agentes inteligentes no solo conversan con los usuarios, sino que razonan, planifican y actúan en su nombre, completando el ciclo de compra.

A diferencia de la IA tradicional, que solo responde a comandos, la IA agéntica establece objetivos, se adapta al contexto y actúa de forma autónoma con mínima intervención humana. Este modelo combina herramientas y datos para ejecutar acciones concretas y ya está en marcha en plataformas de comercio electrónico, anunciando una transformación profunda en las experiencias de compra de la región.

Detrás de cada experiencia de comercio agéntico hay un flujo invisible que simplifica la compra:

El usuario pide al chatbot de IA una recomendación de producto. El agente de IA interactúa con el usuario para ayudarlo a decidir, mientras en segundo plano rastrea la web leyendo reseñas, listados y precios. Extrae la información del producto y la muestra en el chat. Al hacer clic en “comprar ahora”, el agente completa el checkout automáticamente con credenciales tokenizadas y procesa el pago en nombre del usuario.

También puede leer: Ecoanalítica: precio del USDT sube 397% interanual hasta agosto

Oportunidades para pymes

El comercio agéntico crece rápidamente, con las compras como uno de sus primeros casos de uso. Mastercard ya habilita experiencias de pago en este modelo y pone a disposición de emisores, comercios y pymes herramientas para que las transacciones sean seguras, rápidas y confiables.

Para las pymes, esto significa nuevas oportunidades: automatizar compras de insumos, gestionar pagos transfronterizos y ofrecer experiencias digitales más simples y personalizadas. Con el respaldo de soluciones como Agent Pay y la tokenización, las pequeñas y medianas empresas pueden competir en un entorno digital en rápida evolución.

La adopción de estas innovaciones ya está en marcha a nivel mundial. En Estados Unidos, todos los tarjetahabientes Mastercard tendrán acceso a Agent Pay a finales de 2025, y se prevé una expansión global poco después. En América Latina y el Caribe, a partir de 2026 se proyecta una aceleración del despliegue en distintos mercados, conforme el comercio agéntico gane tracción en la región.

La visión de Mastercard es transformar el “checkout” online en una experiencia tan simple, segura y rápida como un pago sin contacto, integrando la IA de manera responsable para que pagar sea tan fácil como decirlo.

“Los consumidores en América Latina y el Caribe están recurriendo a soluciones digitales para servicios financieros que mejoran sus vidas, y nos alegra ver a tantos socios adoptando tecnologías que están aumentando la confianza en los pagos digitales y elevando la experiencia de compra en línea a un nuevo nivel”, dijo Guida Sousa, vicepresidenta senior de Pagos Digitales de Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.

Seguridad y transparencia en cada transacción digital

Mastercard presentó este año Agent Pay, un programa pionero que integra IA agéntica para revolucionar el comercio electrónico. Esta solución permite que agentes verificados realicen transacciones en nombre de consumidores y empresas, gracias a los Tokens Agénticos basados en la infraestructura de tokenización que ya potencia pagos sin contacto y billeteras digitales.

“Los pagos impulsados por IA no son solo una tendencia, representan una transformación”, afirmó Guida Sousa.

“Los pagos deben ser una parte integral de la experiencia con agentes. En Mastercard estamos construyendo la infraestructura para una nueva generación de transacciones inteligentes, donde los consumidores y los desarrolladores pueden capacitar a los agentes de IA para que actúen en su nombre con confianza, transparencia y precisión”, agregó.

Cada transacción agéntica integra controles en cuatro etapas clave:

Captura de la orden: el consentimiento del tarjetahabiente queda registrado para cada compra.

el consentimiento del tarjetahabiente queda registrado para cada compra. Pago y autenticación: se autentica al agente y al usuario usando tokenización y credenciales seguras como Payment Passkeys.

se autentica al agente y al usuario usando tokenización y credenciales seguras como Payment Passkeys. Visibilidad para el comercio: los comercios reciben detalles de la orden, garantizando trazabilidad y confianza.

los comercios reciben detalles de la orden, garantizando trazabilidad y confianza. Capacidades del emisor: los emisores tienen visibilidad del proceso y acceso a datos mejorados para resolver disputas y proteger al consumidor.

Estos pasos, junto con el monitoreo antifraude de Mastercard, aseguran que cada compra hecha por un agente de IA registrado con Mastercard refleje exactamente la intención del usuario.