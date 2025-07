Fetrabanca: escasez de efectivo favorece el uso de pagos digitales y comisiones informales

Acceder a dinero en efectivo sigue siendo un reto diario para numerosos venezolanos. La disponibilidad limitada de billetes y el funcionamiento parcial de la red bancaria han favorecido el uso de canales electrónicos de pago, aunque también han surgido alternativas informales que implican el cobro de comisiones.

Pedro*, habitante de Guatire, relató a Crónica Uno cómo esta situación condiciona sus transacciones:

«Cada día se hace más complicado conseguir efectivo. En esta zona no hay agencias del banco donde tengo la cuenta y los cajeros de otros bancos casi nunca funcionan. Si necesito efectivo para trasladarme a Caracas, termino pagando una comisión en una bodega porque no me siento cómodo usando pago móvil».