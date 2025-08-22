Euforia en el mercado europeo: el STOXX 600 alcanza máximos de cinco meses

El mercado europeo cerró el viernes en su mejor nivel desde marzo, impulsado por señales de que la Reserva Federal podría recortar tasas en septiembre. El índice paneuropeo STOXX 600 subió 0,4%, quedando a tiro de sus máximos históricos y encadenando tres semanas al alza.

Desde Jackson Hole, Jerome Powell dejó abierta la posibilidad de una rebaja de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed, aunque advirtió que la decisión dependerá de los próximos datos de empleo e inflación. Tras su discurso, los operadores elevaron la probabilidad de una rebaja del 75% al 90%.

“El hecho de que la Fed se esté preparando ahora para ofrecer al mercado ese recorte de tasas está creando mucha euforia”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank.

Mineras y consumo, los sectores más beneficiados

Las mineras lideraron las subidas sectoriales con un avance del 1,6%, impulsadas por el repunte del cobre. También destacaron los sectores de consumo, como el automotriz (+1,4%) y el de viajes y ocio (+1,3%). Las aseguradoras fueron las únicas en terreno negativo, con una caída del 0,6%.

Pese al entusiasmo del mercado, UBS reafirmó su postura neutral sobre la renta variable de la zona euro. En una nota a clientes, el banco suizo recortó su previsión de crecimiento de beneficios para este año de 0% a -3%, citando incertidumbre macroeconómica.

En el plano geopolítico, los avances diplomáticos para resolver el conflicto en Ucrania se han estancado, lo que añade presión a los mercados tras el optimismo inicial generado por las reuniones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Con información de Reuters