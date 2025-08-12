Acciones europeas repuntan ante tregua arancelaria

Las banderas de China y Estados Unidos flamean fuera del edificio de una compañía en Shanghái, China. Foto: Reuters

Las acciones europeas cerraron con ganancias moderadas este martes, impulsadas por el optimismo tras la extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, y las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés próximamente. Sin embargo, las ganancias se vieron limitadas por una caída notable en el sector tecnológico.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,2% luego de comenzar la semana con números negativos.

Respiro en la guerra comercial

La extensión por 90 días del acuerdo que suspende el incremento de aranceles entre Washington y Pekín, evitando nuevos gravámenes que podrían haber superado el 100% en algunos productos, calmó la ansiedad de los inversores y contribuyó a la recuperación de los mercados.

Rob Perrone, gestor de Orbis Investments, señaló que «los mercados han mostrado una actitud relajada ante las noticias comerciales, confiando en que las partes lograrán acuerdos favorables».

Energía lidera las subidas, tecnología sufre retroceso

El sector energético fue el más destacado, con un alza del 1,5%, impulsado por la fuerte subida de Vestas Wind Systems (+4,7%) tras adjudicarse contratos en Estados Unidos para proyectos aún no divulgados.

En contraste, los grandes valores tecnológicos retrocedieron un 2,1%, registrando su peor desempeño desde mayo. El segmento de software fue el más golpeado, afectado por preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado.

SAP y Nemetschek SE sufrieron caídas abruptas de 7% y 11%, respectivamente, sus peores jornadas desde 2020.

Aunque la mayoría de los índices regionales avanzaron, el DAX alemán perdió un 0,2%, afectado por un descenso mayor al esperado en la confianza de los inversores en agosto, reflejando ciertas dudas sobre la economía local.

