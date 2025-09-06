El aceite de oliva: la reinvención del oro líquido

Daniel Russo V.- Es increíble pensar que detrás de la elección de una marca al momento de la compra, se esconda una de las transformaciones comerciales más fascinantes de la historia.

Es el caso del aceite de oliva, conocido desde antes del 2.600 A.C., utilizado en alimentos, medicina, rituales de belleza, bebidas y hasta como combustible para lámparas, que ha visto su producción global más que triplicada en las últimas cinco décadas. Impresionante.

Este producto pasa hoy por una situación digamos, digna de atención. Si bien lo conocemos de toda la vida y para muchos de nosotros es base fundamental de nuestro día a día alimenticio, hay tendencias que lo están elevando a niveles insospechados que afectan su calidad, precio y disponibilidad.

Ciertamente lo positivo es que se ha convertido en una intersección entre la conciencia sobre la salud, la sofisticación culinaria y la innovación en mercadeo, conformando una de las industrias más dinámicas, competitivas y de rápida evolución de nuestros tiempos.

Un mercado que sobrepasa límites

Cinco kilos de aceitunas producen aproximadamente un litro de aceite de oliva virgen extra, haciendo que cada gota sea invaluable. Y, justamente en términos de valoración, las fuentes más confiables reflejan que el mercado global pasará de $25 mil millones al cierre de este año a unos $35 mil millones para 2032. Un aumento en términos porcentuales que no es cualquier cosa.

Europa lidera con más del 60% de participación global, mientras Estados Unidos está entre los cinco principales países consumidores con el crecimiento más acelerado. Latinoamérica y Asia tienen un potencial enorme y se espera que pronto aumenten su consumo significativamente.

España encabeza la producción, seguido por Italia, Grecia, Portugal y Turquía. Por tipo, el aceite refinado y el virgen dominan el mercado, aunque es el AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) el que crece con mayor rapidez. En aplicaciones, alimentos y bebidas lideran los ingresos, seguidos por cosméticos y farmacéuticos. El empaque en botellas domina, con latas y otros envases como alternativas de menor escala.

Los patrones de consumo revelan que la demanda global ha superado la producción durante varios años consecutivos. Este desequilibrio ha traído como consecuencia un mercado favorable para aquellos que pescan en ríos revueltos. Algunos impulsan la innovación en diferentes aspectos, pero otros ganan con narrativas vacías, ofertas engañosas y alguna otra jugada.

Lo anterior es tan disonante como encontrar marcas excelentes con un prestigio muy bien ganado por sus diversas cualidades, empaques innovadores, aquellas con una imagen impecable y más. Por otra parte entonces, se producen algunas que lo mezclan con otros aceites etiquetándolo como de oliva, se ensamblan varios de diferentes procedencias para lograr uno final que no especifica el origen, entre muchas otras formas poco idóneas de buscar satisfacer esa creciente demanda.

Consumidores más sofisticados

Fascina leer que algunos olivos (árbol que da la fruta), tienen más de 1.000 años y todavía son productivos, lo que simboliza la resiliencia y la longevidad.

Haciendo referencia justamente al tema de salud, más del 70% de los consumidores dan prioridad a este factor al elegir aceites de cocina. La dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, junto a estudios de Harvard que muestran una reducción del 20% en muertes por enfermedades cardiovasculares, ofrecen a este producto el respaldo científico que demandan los consumidores modernos.

Esto y otros factores relacionados han transformado radicalmente la percepción del aceite de oliva, elevándolo de ingrediente básico de cocina a símbolo de estilo de vida y bienestar. Los consumidores aprenden a leer etiquetas para verificar acidez, fechas de cosecha y variedades de aceituna, convirtiendo la compra en una decisión casi aspiracional.

La autenticidad de origen se ha vuelto un diferenciador poderoso. Los aceites de procedencia única alcanzan categorías premium, fomentando interés en regiones específicas y procedencias monovarietales. Una gran parte de los consumidores está dispuesta a pagar más por productos de alta calidad, creando oportunidades enormes para productores que comunican fielmente sus métodos únicos e historias culturales.

Una industria en constante reinvención

El panorama competitivo va mucho más allá del producto. El marketing actual involucra comunicación integral, experiencias inmersivas, colaboraciones con influenciadores, celebridades y eventos que buscan educar y construir autoridad de marca.

Las iniciativas de sustentabilidad han evolucionado de características deseables a necesidades competitivas. Las certificaciones orgánicas y prácticas de agricultura regenerativa se han convertido en expectativas estándar. Las marcas visionarias usan lo anterior como plataforma de storytelling, conectando la responsabilidad ambiental con calidad del producto.

Todo lo anterior muestra cómo las categorías tradicionales pueden reinventarse a través de marketing de buen nivel, educación del consumidor e innovación estratégica. El camino del aceite de oliva ofrece lecciones valiosas en premiumización, expansión global, experiencias y el poder de lo auténtico para construir valor de marca duradero en un mercado cada vez más saturado.

Desde olivares antiguos hasta instalaciones modernas de extracción, desde aceite básico de cocina hasta producto premium de estilo de vida, este preciado oro líquido es hoy la representación de una de las transformaciones de mercado más emblemáticas en la historia de los alimentos y su fiebre continúa acelerándose, haciéndonos partícipes de su increíble e inagotable evolución. ¡Y seguramente lo mejor está aún por venir!

