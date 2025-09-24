La actividad económica de Argentina creció 2,9% interanual en julio

La economía argentina registró en julio de 2025 un crecimiento de 2,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, en la medición desestacionalizada, el índice mostró una caída de 0,1% respecto de junio, lo que refleja señales de desaceleración en el corto plazo.

De los 15 sectores relevados por el organismo estadístico, once mostraron alzas interanuales. La intermediación financiera encabezó las alzas con un salto de 23,2%, seguida por explotación de minas y canteras, con 13,4%. Ambas actividades fueron las de mayor incidencia positiva en el crecimiento del EMAE.

Otros rubros con avances fueron comercio, construcción, transporte y comunicaciones, además de los servicios sociales y de salud.

Sectores en retroceso

En contraste, cuatro sectores registraron caídas interanuales. La pesca sufrió un desplome del 85,7%, mientras que la industria manufacturera retrocedió 1,8%. También mostraron leves bajas electricidad, gas y agua (-2%) y administración pública (-0,6%). Estos desempeños restaron en conjunto casi un punto porcentual al crecimiento interanual del índice.

En los primeros siete meses del año, la actividad económica acumuló una expansión de 5,6% frente al mismo período de 2024. El dato refleja que, pese a las señales de enfriamiento en la comparación mensual, la economía todavía mantiene un crecimiento significativo en términos interanuales.

El próximo informe del EMAE con los resultados preliminares de agosto se dará a conocer el 22 de octubre. Los analistas estarán atentos a la evolución del consumo y de la industria, dos sectores que mostraron señales de menor dinamismo en los últimos meses.