Actividad del comercio en Chile sube 6,5% en julio y acumula alza de 4,9% en 2025

agosto 29, 2025 10:00 AM
Chile
Foto: Pixabay

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes aumentó 6,5% interanual en julio de 2025, acumulando un crecimiento de 4,9% en lo que va del año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.

El comercio al por mayor, excepto vehículos, registró el mejor desempeño con un alza de 7,6% en doce meses, impulsado principalmente por la venta de maquinaria, equipos y materiales. Este segmento aportó 3,272 puntos porcentuales al resultado general.

El comercio al por menor de Chile, excepto vehículos, creció 5,8% en un año e incidió 2,755 puntos porcentuales, con el comercio electrónico y las ventas por correo como principales impulsores.

En tanto, el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas aumentó 4,9% interanual, sumando 0,474 puntos al IAC, debido al dinamismo en la venta de automóviles.

El peso chileno toma aire: el Banco Central proyecta dólar a la baja y tasas estables

Supermercados con desempeño mixto

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes creció 2,8% interanual en julio, acumulando un 1,7% en 2025. No obstante, la serie desestacionalizada mostró una caída mensual de 0,3%, aunque con un avance de 4,0% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes se expandió 14,7% interanual en julio y acumula un alza de 13,1% en lo que va del año. Los productos electrónicos, tecnológicos y para el hogar fueron los que más influyeron en este repunte.

