La actividad económica en Argentina creció 2,6% interanual en julio

agosto 20, 2025 4:14 PM
Argentina
Foto: Pixabay

La actividad económica de Argentina registró en julio un aumento del 2,6% interanual, encadenando así cuatro meses consecutivos de crecimiento, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En la comparación desestacionalizada respecto de junio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un avance del 0,4%, consolidando la recuperación iniciada en abril.

Sectores en alza y en baja

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el comercio mayorista, minorista y reparaciones (+6,5% interanual), la industria manufacturera (+5,1%) y la construcción (+4,2%). También se destacaron los aportes de la enseñanza (+4,7%) y de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+2,7%).

En contraste, las mayores caídas se observaron en el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una baja del 5,6%, y en la pesca, que retrocedió un 6,8% interanual.

Perspectivas

Con este desempeño, la actividad económica acumula en los primeros siete meses del año un incremento del 1,1% interanual, pese a la volatilidad en sectores primarios y a la desaceleración global que afecta la demanda de exportaciones argentinas.

El EMAE, que funciona como una estimación preliminar del comportamiento trimestral del PIB, refleja así un escenario de recuperación moderada pero sostenida de la economía.

