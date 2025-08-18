La economía argentina creció 6,4% en junio, según estimación preliminar

La actividad económica de Argentina habría registrado en junio un incremento del 6,4% interanual, según la mediana de un sondeo de Reuters entre 14 analistas locales y extranjeros. De confirmarse, se trataría del noveno mes consecutivo en terreno positivo, lo que refuerza la idea de que la tercera economía de América Latina atraviesa una recuperación, aunque con señales de fragilidad hacia adelante.

Las proyecciones de los consultores oscilaron entre un crecimiento mínimo de 3,2% y un máximo de 9,9%, mientras que el promedio se ubicó en 6,6%. El dato oficial será difundido este miércoles por la tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Una expansión con matices

“En junio la actividad volvió a registrar una expansión (…). Aunque si alejamos la perspectiva nos encontramos con que prácticamente no varía desde febrero”, señaló Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

Según el analista, la recuperación enfrenta obstáculos derivados de la “incertidumbre acumulada”, que en los primeros meses del año giró en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la unificación cambiaria, y más recientemente se alimentó de la agenda electoral y de los cambios legislativos que afectan al equilibrio fiscal.

Políticas oficiales bajo la lupa

El gobierno del presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un programa liberal centrado en bajar la inflación y reducir el gasto público, ha mantenido una política monetaria sumamente restrictiva para contener la presión sobre el dólar.

“La tensión cambiaria obliga a tasas de interés muy altas, lo que necesariamente tendrá un impacto recesivo, en un contexto donde los ingresos de la población muestran poco dinamismo”, advirtió Pablo Besmedrisnik, director de la consultora VDC.

En la misma línea, un informe de Orlando Ferreres & Asociados subrayó que “hacia adelante vemos un aumento del riesgo de desaceleración de la actividad, por el empantanamiento en la recuperación de los ingresos de las familias y porque la política monetaria prioriza el combate a la inflación por sobre el crecimiento”.

Lo que viene

De confirmarse la proyección de junio, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) consolidará una racha de crecimiento que comenzó en el último trimestre de 2024. No obstante, la proximidad de las elecciones legislativas de octubre y la estrategia oficial de ajuste fiscal mantienen abiertas dudas sobre la capacidad de sostener este ritmo.

El mercado, expectante, aguarda el dato oficial del Indec como un termómetro clave para anticipar el rumbo del Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo semestre.

Con información de Reuters