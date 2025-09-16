Empresas de Maracaibo muestran leve repunte en confianza

La actividad empresarial en Maracaibo cerró el segundo trimestre de 2025 con un tono de cautela, según revela la Encuesta de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Aunque las ventas mostraron un comportamiento mixto y los precios siguieron en alza, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -3 puntos, lo que supone una recuperación de 15 puntos frente al trimestre anterior.

El 43% de las empresas reportó una disminución en sus ventas respecto al primer trimestre, mientras que el 35% aseguró que aumentaron y un 22% aseguró no haber tenido variación. Los precios, en cambio, siguieron la tendencia alcista: más de la mitad de las firmas (53%) reconoció que los incrementó en este período.

La inversión empresarial se mantiene contenida: el 50% aseguró que permaneció igual, un 30% la aumentó y un 20% la redujo. La mayor parte de los recursos se destinó a inventarios, tecnología y capital humano, financiados sobre todo con flujo de caja propio (82%) y créditos de la banca privada nacional (15%).

El empleo se mantuvo mayormente estable: el 64% de las empresas no reportó cambios en su plantilla, el 22% declaró una reducción de personal y apenas el 15% informó aumentos en su nómina. Esa estabilidad relativa del empleo contrasta con la percepción sobre la marcha del negocio: solo el 27% la calificó como favorable, el 46% como igual y otro 27% como desfavorable.

Solo el 26% de las empresas realizó importaciones durante el trimestre; el 74% no lo hizo.

Para el próximo trimestre, el 50% de los encuestados espera que la actividad económica se mantenga y el 31% confía en una ligera mejora. En materia de ventas, 46% pronostica estabilidad, 18% anticipa una caída y 36% espera aumentos. Sobre precios, el 55% estima que seguirán subiendo.

Los empresarios identifican prioridades claras para la agenda pública: control de la inflación (73%), reducción de la carga tributaria (70%), reactivación del crédito (66%) y recuperación salarial (49%). Entre los principales riesgos figuran la debilidad de la demanda (61%), la incertidumbre política (51%), dificultades financieras (43%) y la deficiencia de servicios públicos (27%).