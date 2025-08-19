Reuters: tenedores del bono Pdvsa 2020 alcanzan pacto con Elliott en la puja por Citgo

Los tenedores del bono Pdvsa 2020, en default desde hace años, anunciaron un acuerdo preliminar de pago con Amber Energy, filial del fondo Elliott Investment Management. El pacto se enmarca dentro de la oferta mejorada que Elliott presentó por Citgo Petroleum, la joya refinadora de Venezuela en Estados Unidos.

El anuncio llega en pleno proceso de subasta en la corte de Delaware, donde se venden las acciones de PDV Holding –matriz de Citgo– para cubrir reclamos de acreedores internacionales. Elliott y Vitol han presentado propuestas mejoradas, mientras que el oficial designado por el tribunal había recomendado previamente aceptar la de Gold Reserve, por 7.400 millones de dólares.

El juez Leonard Stark decidió reabrir formalmente el proceso de licitación hasta este viernes, con el objetivo de recibir y evaluar las nuevas ofertas. La recomendación final podría conocerse a finales de mes.

Uno de los puntos clave para cualquier postor es resolver la disputa por el bono Pdvsa 2020, que está respaldado por acciones de Citgo y cuya validez aún se litiga en Nueva York. El abogado de Amber Energy, Susheel Kirpalani, aseguró que más de dos tercios de los bonistas ya se han sumado al acuerdo de pago, abierto a todos los tenedores.

El movimiento ha impulsado el valor del bono, que cerró el lunes en 94 centavos por dólar, en línea con el viernes y muy por encima de los niveles que mantenía antes de la oferta de Elliott.

No obstante, la puja no está exenta de tensiones. Representantes de Venezuela y de Gold Reserve pidieron al tribunal que espere la resolución del caso en Nueva York antes de cerrar cualquier pacto. El abogado de Gold Reserve, Matthew Kirtland, fue categórico: “Tenemos la financiación asegurada, sin condiciones ligadas al litigio de los bonos 2020. No vamos a retirarnos”.

La batalla por Citgo –activo estratégico y único generador de divisas externas bajo control venezolano en EE. UU.– entra así en una fase decisiva, con los acreedores buscando maximizar cobros y los postores ajustando jugadas en el último minuto.

Con información de Reuters