El crudo repunta tras acuerdo preliminar para reanudar oleoducto kurdo iraquí

Los precios del petróleo registraban leves ganancias este martes, mientras los mercados evaluaban el impacto en la oferta global del acuerdo preliminar alcanzado entre Irak y el Gobierno Regional del Kurdistán para reanudar las exportaciones a través de un oleoducto hacia Turquía.

A las 09:19 GMT, los futuros del Brent subían 14 centavos hasta 66,71 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate (WTI) avanzaban 21 centavos a 62,49 dólares. Ambos contratos recuperaban así parte de las pérdidas acumuladas en las cuatro sesiones anteriores, en las que cedieron alrededor de un 3%.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, destacó que “los inventarios petroleros de la OCDE siguen siendo bajos”, aunque advirtió que las mayores exportaciones de la OPEP+ y la ausencia de nuevas sanciones a Rusia ejercen presión bajista sobre los precios.

Oleoducto kurdo iraquí

El acuerdo entre Bagdad, Erbil y varias compañías petroleras podría permitir la reanudación de unos 230.000 barriles diarios suspendidos desde marzo de 2023. El pacto aún debe ser ratificado por el gabinete iraquí.

Los inversores siguen con atención la situación en Oriente Medio, donde la reactivación de las exportaciones kurdas podría aliviar tensiones en el suministro a corto plazo.

Perspectivas del mercado

Más allá del factor iraquí, el mercado se prepara para un aumento de la oferta y una demanda debilitada por el auge de los vehículos eléctricos y la incertidumbre económica derivada de los aranceles comerciales de Estados Unidos.

En su último informe, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó que la oferta mundial de crudo crecerá con mayor rapidez este año, lo que podría derivar en un superávit hacia 2026, a medida que los miembros de la OPEP+ eleven su producción y aumente la aportación de países ajenos al grupo.

Con información de Reuters