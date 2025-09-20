Aeropuerto de Dublín reabre su terminal tras ser evacuada por una «alerta de seguridad»

septiembre 20, 2025 2:16 PM
El Aeropuerto de Dublín reabrió este sábado 20 de septiembre su Terminal 2 luego de permanecer varias horas evacuada debido a una alerta de seguridad recibida en la mañana, informó el propio aeródromo en la red social X.

La evacuación se produjo alrededor de las 11:30 hora local (10:30 GMT) y, tras las revisiones, las autoridades dieron el visto bueno para reabrir la terminal a las 13:50 (12:50 GMT).

El aeropuerto indicó que los pasajeros podrán volver a acceder a las instalaciones y que los vuelos se reanudarán en breve, aunque advirtió sobre posibles interrupciones temporales durante el resto del día.

La Policía irlandesa (Garda) desplegó agentes en la terminal y restringió el acceso vehicular al recinto, mientras miles de viajeros esperaban en el exterior.Por el momento no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza de la alerta.

El incidente ocurre en medio de una jornada complicada en varios aeropuertos europeos, afectados por un ciberataque a una empresa de sistemas de facturación y embarque.

No obstante, el aeropuerto dublinés aclaró que su evacuación no está relacionada con ese problema, aunque reconoció que un fallo de software a nivel europeo ha generado retrasos menores también en Dublín y Cork.

Con información de EFE.

Etiquetas:


