Industriales presentan agenda en ocho ejes para reactivar la economía

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presentó al Ejecutivo nacional una agenda de ocho ejes estratégicos orientados a reactivar la competitividad y promover el desarrollo sostenible de la industria. Entre las prioridades, la organización empresarial destacó la necesidad de reintegrar a Venezuela al comercio global.

Los ejes planteados abarcan: institucionalidad, transformación productiva, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, gestión ambiental, desarrollo humano, estabilización macroeconómica y reforma laboral.

Armonía macroeconómica y marco tributario

El presidente de Conindustria, Tito López, explicó que el sector industrial considera urgente alcanzar la estabilidad macroeconómica y adecuar las políticas monetarias y fiscales.

«Planteamos la deducción en el Impuesto sobre la Renta de todos los tributos y contribuciones pagadas sin excepción, como IGTF, IGP, deporte o Locti, para evitar el efecto de pagar impuestos sobre impuestos», declaró a Unión Radio.

Asimismo, la confederación propone revisar la legislación laboral, en particular el régimen de prestaciones sociales y el concepto de salario, con el fin de modernizar las relaciones de trabajo.

Innovación, sostenibilidad y pymes

Otro eje central es el impulso a la ciencia, la tecnología y la educación, así como el estímulo al emprendimiento y a las pequeñas y medianas empresas. López también subrayó la importancia de incluir criterios de sostenibilidad ambiental en las políticas industriales.

Conindustria insistió en la necesidad de garantizar acceso a financiamiento, en especial para la mediana y pequeña industria, como condición para recuperar el aparato productivo.

«Todos los planteamientos están relacionados con la economía y buscan que el sector industrial pueda competir en igualdad de condiciones en el mercado global», afirmó López.