Al menos 1.000 camiones de carga podrán cruzar entre Colombia y Venezuela tras resolverse traba con pólizas

El transporte internacional de carga pesada podrá volver a circular con normalidad por los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, luego de que se resolviera el problema con la póliza de seguros exigida para habilitar los vehículos.

El vicepresidente de la Asociación de Transporte de Carga Internacional de Colombia y Venezuela (Asotranscolve), Aurelio Cepeda, informó que la compañía Estar Seguros de Venezuela ya comenzó a emitir las pólizas necesarias, gracias a que cuenta con un corresponsal en Colombia, lo que permite gestionar el trámite de forma binacional.

La medida beneficiará a más de 1.000 unidades de transporte, que hasta ahora habían estado en riesgo de paralizarse por no contar con la documentación vigente, la cual había vencido en julio pasado.

El precio de la póliza para estos camiones, los cuales operaban en los pasos fronterizos de Táchira–Norte de Santander y Paraguachón–Maicao. se ubica en 221 dólares aproximadamente.

Cepeda celebró que se haya encontrado una solución, recordando que el gremio estuvo a punto de declarar una “hora cero” tras varias semanas de incertidumbre y reclamos a las autoridades.

En lo que va de 2025, más de 12.000 vehículos de carga han cruzado los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, este último con el mayor volumen de tránsito.

Con información de La Nación.