La Apuesta por la Marca propia, pero con variantes

Enrique González.- Aldi y Mercadona representan dos modelos distintos dentro del retail de alimentación en España, ambos basados en la fortaleza de las marcas propias, pero con enfoques divergentes en la experiencia de compra y en su propuesta de valor. En el caso de Aldi, la estrategia se apoya en su identidad como enseña alemana que comercializa productos propios con apariencia de importados, lo que transmite diferenciación y calidad. Además, emplea un trade marketing muy dinámico mediante las islas centrales de descuento que se renuevan dos veces por semana, los miércoles y sábados, con el objetivo de reducir la recencia de las visitas y lograr que los clientes regresen al establecimiento con mayor frecuencia. Esta dinámica potencia la urgencia de compra o FOMO y, junto con precios altamente competitivos, permite que los inventarios roten con agilidad sin depender de grandes superficies. Aunque el mobiliario es sobrio y parte de la exhibición recurre a cajas apilables, se cuida la estética general y se complementa con música ambiental agradable, lo que refuerza una experiencia de compra sencilla pero cuidadosamente diseñada para resultar placentera.

¿Acaso en un bazar chino no existe mayor variedad y/o diversidad en comparación de dichas islas de promociones? Pero la experiencia y las expectativas, aunado a un Brand Equity hacen a la visita a Aldi más hedónica y experiencial en comparación a la visita al bazar chino que quizás responda a motivaciones más utilitarias y de conveniencia.

Mercadona, por su parte, también prioriza las marcas propias, aunque con un planteamiento más austero y menos orientado a la atmósfera. Sus locales suelen ser de gran tamaño, con parking propio y servicios básicos, pero con una decoración funcional y poco renovada. En la disposición de productos se da protagonismo a la marca blanca desde la entrada, con un surtido reducido en variedad y con exhibiciones que también recurren a cajas apilables. La política de precios muestra diferencias importantes frente a marcas de la competencia, llegando en algunos casos a triplicar el coste de los productos externos, lo que refuerza la apuesta por lo propio. Sin embargo, la experiencia de compra no incorpora elementos sensoriales o diferenciales como música o diseño visual refinado.

La comparación entre ambas cadenas revela similitudes en la apuesta por las marcas propias y la eficiencia en el uso del espacio, pero también diferencias sustanciales. Aldi se posiciona con mayor cuidado estético, estrategias de marketing que buscan dinamismo, rotación y la reducción de la recencia de las visitas, logrando que el consumidor vuelva varias veces en la misma semana. Mercadona, en cambio, se concentra en ofrecer precios bajos y practicidad, con un modelo masivo, austero y enfocado en la funcionalidad antes que en el disfrute de la compra. De este modo, Aldi explota la diferenciación a través de la experiencia y de la frecuencia de visita estimulada por su estrategia de renovación intrasemanal, mientras que Mercadona se sostiene sobre la fuerza de su marca propia, la amplitud de su red y la confianza de un consumidor que prioriza conveniencia y ahorro.

¿Has visitado alguno de estos retailers? ¿Cuál es tu percepción sobre sus modelos de negocio y características diferenciadoras? ¿En qué basan su Brand Equity?

@enriquergp

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.