Alquileres en Maturín suben 25% ante revalorización de viviendas

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Monagas, Mary Piña, informó que los alquileres de viviendas en Maturín han registrado un aumento del 25%, impulsado por la revalorización de los inmuebles, lo que ha llevado a que muchos ciudadanos opten por alquilar en lugar de comprar.

«Los alquileres han aumentado un 25%, y se ha mantenido el precio tanto para uso comercial como residencial», afirmó Piña.

Estos datos respaldan el índice elaborado por Ecoanalítica, basado en información de Living Cost Org y Numbeo, que ubica a Maturín como una de las tres ciudades más caras para vivir en Venezuela, junto a Guatire y Ciudad Guayana.

Según el indicador, Guatire (83,5), Maturín (79,1) y Ciudad Guayana (78,7) tienen niveles de gasto apenas entre 15% y 20% por debajo de Caracas (100).

La líder gremial detalló a Unión Radio que la zona norte de Maturín cuenta con una oferta diversificada de inmuebles, permitiendo a las familias elegir según sus necesidades. La zona más solicitada es Tipuro, preferida por personal ejecutivo de distintas empresas, mientras que en zonas populares, los precios se mantienen en un rango aproximado de 80, 100 y 120 dólares mensuales.

Piña destacó además que la construcción de viviendas en Maturín está paralizada desde hace 12 años, un factor que contribuye a la presión sobre los alquileres y limita la oferta de inmuebles disponibles.