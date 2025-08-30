América Latina incrementa inversión en proyectos hídricos

El sector de agua y saneamiento de América Latina continúa generando proyectos y oportunidades de negocio, con necesidades que varían significativamente según el país.

Mientras Brasil prioriza la expansión de los servicios de agua y alcantarillado para su población de más de 200 millones, los proyectos de Chile se centran más en abordar la escasez de agua, destacó BNamericas en un reporte.

El sector se considera estratégico, atrayendo una inversión de capital significativa y un creciente interés de la iniciativa privada, aunque la financiación sigue siendo un reto. La región también ha sido testigo de fusiones y adquisiciones recientes.

Brasil

A pesar de las inversiones récord en el sector de agua y alcantarillado de Brasil, se espera que el impulso de crecimiento continúe.

La inversión alcanzó un máximo histórico de 24.700 millones de reales (4.900 millones de dólares) en 2023, frente a los 23.500 millones de reales del año anterior, según la asociación de concesionarios de agua y alcantarillado Abcon.

“La tendencia para los próximos años sigue siendo de crecimiento. Según las proyecciones, en 2025 veremos una inversión de 46.000 millones de reales (US$8.500 millones). Se espera que la curva ascendente de inversión se extienda al menos hasta mediados de 2030”, declaró Ilana Ferreira, superintendente técnica de Abcon.

El sector ha experimentado una importante transformación desde que los cambios regulatorios de 2020 exigieron a los estados y municipios lograr una cobertura casi universal de agua y alcantarillado para 2033 para conservar el acceso a los fondos federales. Las normas también promovieron la participación privada en un sector dominado durante mucho tiempo por empresas estatales.

Se proyecta que los operadores privados alcancen una participación de mercado del 39% para fines de 2025 y del 50% para 2026, frente al 30% en 2024, según Abcon. Para abordar las brechas de cobertura, ha surgido una ola de concesiones y asociaciones público-privadas (APP).

Chile

En Chile, la empresa de servicios públicos Aguas Andinas anunció planes para invertir hasta 250 mil millones de pesos (US$260 millones) hasta 2030 para mejorar la resiliencia del sistema de agua de Santiago ante condiciones climáticas extremas.

“Junto a los desafíos del cambio climático, surge una nueva necesidad de hacer nuestra infraestructura mucho más eficiente”, afirmó el gerente de planificación, Edson Landeros, en la convención Expo Agua Santiago.

La expansión urbana ha complicado las reparaciones de infraestructura debido al mayor escrutinio sobre los cortes de servicios y las excavaciones. Aguas Andinas está empleando nuevas tecnologías para diagnosticar problemas y reducir las interrupciones.

“Tenemos un plan de renovación anual acordado con [el regulador SISS]. Renovamos alrededor de 60 km de alcantarillado y tuberías de agua al año”, declaró Landeros a BNamericas.

Tras un evento de turbidez en 2017 que interrumpió el suministro de agua a más de 300.000 clientes, Aguas Andinas ha invertido US$300 millones en la autonomía del sistema. Esto incluye tanques y pozos para mantener las operaciones cuando el río Maipo se vuelva inservible.

Actualmente, el sistema puede funcionar durante 37 horas sin el río, con el objetivo de ampliar este periodo a cuatro días.

Perú

La agencia de promoción de la inversión privada de Perú, ProInversión, está avanzando en una APP autofinanciada para construir una planta desalinizadora de agua de mar en el distrito de Ancón, en Lima Norte .

Con un costo proyectado de US$204,77 millones, será la primera planta desalinizadora de la zona, diseñada para mejorar el suministro de agua a residentes y usuarios industriales.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento apoya el proyecto, que apunta a la escasez de agua en distritos vulnerables como Ancón, Santa Rosa y Ventanilla.

La planta producirá 86.400 metros cúbicos de agua potable al día, beneficiando a más de 570.000 personas.

También prestará servicio al Parque Industrial Ancón, impulsando el crecimiento industrial a gran escala. Las obras adicionales incluyen estaciones de bombeo, redes de transporte y sistemas de monitoreo.

También puede leer: Guyana llega a las elecciones en pleno auge económico y descontento por la inflación

Financiación

Los gobiernos latinoamericanos están buscando mayor financiamiento para proyectos hídricos mientras enfrentan restricciones fiscales.

Sin embargo, algunas autoridades están avanzando sin una preparación adecuada, según Franz Rojas, director de análisis de agua y saneamiento del banco de desarrollo latinoamericano CAF .

En muchos casos, hemos visto países que quieren invertir en agua, pero no cuentan con estudios. ¿Cómo quieren que avancemos sin estudios?, preguntó en la convención Expo Agua Santiago.

La CAF ha observado un aumento en las solicitudes de financiamiento, una tendencia que, según Rojas, se refleja en otras multilaterales. Añadió que la CAF proporciona financiamiento no reembolsable para la planificación inicial, aunque algunos funcionarios se resisten a ello y prefieren las obras físicas.

“Hay mucha presión para priorizar las inversiones en infraestructura. No es que no quieran realizar estudios, sino que hay prioridades urgentes que los hacen centrarse en los problemas de inversión en lugar de tener una visión programática”, declaró a BNamericas.

Al cierre de 2024, los proyectos hídricos representaban el 5,7% de la cartera de CAF, valorada en US$34.700 millones.

La CAF estima que las sequías causaron pérdidas por US$45.000 millones en América Latina y el Caribe entre 1985 y 2024, y que el Cono Sur representó el 86% del total. Entre 2005 y 2024, la región experimentó 65 sequías, frente a las 54 del período 1985-2004.

“Entendemos que la presión fiscal es enorme y ahí es donde el sector privado tiene un papel importante”, dijo Rojas.

Con información de BNamericas