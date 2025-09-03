Empresa de Bitcoin respaldada por Trump debuta en Nasdaq

American Bitcoin, una compañía de minería de criptomonedas vinculada a la familia Trump, comenzó a cotizar este miércoles en el Nasdaq, tras completar su fusión con Gryphon Digital Mining.

La empresa cuenta con el respaldo de Donald Trump Jr. y Eric Trump, este último cofundador y director de estrategia. “Nuestro debut en Nasdaq marca un hito histórico al llevar el bitcoin al núcleo de los mercados de capitales de Estados Unidos”, afirmó Eric Trump en un comunicado.

Giro hacia el cripto

El lanzamiento refuerza la apuesta de la familia del presidente estadounidense por el sector digital, en un momento en que el bitcoin cotiza cerca de máximos históricos. La compañía adelantó que combinará auto-minería con compras oportunistas de bitcoin para ampliar sus tenencias y posicionarse en un sector cada vez más competitivo.

La incursión llega poco después de que World Liberty Financial, otro proyecto cripto vinculado a los Trump, lanzara al mercado sus tokens. Además, la firma matriz de Truth Social ya ha dado pasos para acumular bitcoin en su tesorería.

Los demócratas han cuestionado al presidente por monetizar su influencia política en el ecosistema cripto, al tiempo que promueve legislación favorable al sector. Trump ha rechazado que exista un conflicto de intereses.

Con información de Associated Press

