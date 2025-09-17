Gasto mensual en productos básicos ronda los $315 por familia, según ANSA

septiembre 17, 2025 4:17 PM
El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, informó que una familia de cuatro personas necesita alrededor de 315 dólares mensuales para cubrir una compra de productos esenciales, priorizando proteínas, alimentos básicos y artículos de primera necesidad.

En una entrevista ofrecida a Unión Radio, Atencio destacó que el gasto promedio refleja las pautas de consumo actuales de los hogares venezolanos, donde la prioridad está en garantizar la alimentación y productos de higiene.

El dirigente gremial también resaltó que el 95% de las transacciones en supermercados se realiza en bolívares, porcentaje que podría llegar al 100% en los próximos meses.

«Incluso a comienzos de esta semana la cifra alcanzó 96%», apuntó, al tiempo que señaló que el uso de divisas en efectivo o a través de plataformas digitales representa apenas entre 4% y 5% del total.

Atencio indicó que ANSA participó en la instalación del Congreso Nacional por la Soberanía y la Paz, donde transmitieron un mensaje de confianza a los consumidores. «Invitamos a la población a seguir asistiendo a los supermercados para adquirir sus alimentos, productos de salud y limpieza», señaló.

Asimismo, celebró que en los últimos tres años el sector ha registrado avances en apertura de supermercados, generación de empleos y aporte al Producto Interno Bruto.

