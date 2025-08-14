Recortes de tasas disparan apetito por acciones, bonos y criptomonedas

Los inversores están redoblando sus apuestas por activos riesgosos, desde acciones de pequeña capitalización y mercados emergentes hasta criptomonedas y deuda bancaria especulativa, confiando en que una próxima reducción de tasas en Estados Unidos dará nuevo impulso a la economía global.

Este miércoles, se espera que Wall Street extienda sus máximos históricos, liderado por las ganancias en semiconductores y empresas de baja capitalización. En el resto del mundo, indicadores de volatilidad, bonos corporativos de alto riesgo y monedas emergentes reflejan un creciente apetito por el riesgo, alimentado por expectativas de crecimiento y beneficios empresariales sólidos.

Las preocupaciones por la guerra comercial del presidente Donald Trump se han diluido frente a los resultados récord de las grandes tecnológicas estadounidenses. Datos recientes muestran un mercado laboral más moderado y una inflación en línea con lo esperado, condiciones que abren la puerta a recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Los swaps descuentan un 90% de probabilidad de una baja de 25 puntos básicos en septiembre, y algunos operadores apuestan por un recorte aún mayor.

“El estado de ánimo es sorprendentemente alcista; es casi como ‘qué aranceles, ¿a quién le importa?’”, señaló Neil Birrell, director de inversiones de Premier Miton Investors. “Hay una desconexión con la realidad económica, pero los mercados bursátiles viven una ola de optimismo o exuberancia”.

El S&P 500 ha subido casi un 30% desde su mínimo de abril, cuando Trump anunció sus planes arancelarios, y acumula un avance del 11% desde su victoria electoral en noviembre. El Russell 2000 encadena cuatro meses consecutivos de alzas. “Ya no se habla de diversificar fuera de EE.UU.; por el contrario, se apuesta a que las tecnológicas de gran capitalización seguirán generando beneficios”, afirmó Guy Miller, estratega jefe de Zurich Insurance.

La volatilidad también marca mínimos. El índice VIX se ubica en su nivel más bajo desde diciembre, el MOVE —referencia de volatilidad en bonos— en mínimos desde 2022, y las oscilaciones implícitas en divisas están en su menor nivel en un año. En Europa, incluso los bonos bancarios adicionales de nivel 1 —instrumentos especulativos— registran fuerte demanda.

“Veo riesgos que podrían golpear el sentimiento, pero no creo que el mercado esté siendo irracional en este momento. Es caro ser bajista”, comentó Bernard Ahkong, CIO de UBS O’Connor Global Multi-Strategy Alpha.

La narrativa de la inteligencia artificial sigue respaldando a los gigantes tecnológicos, que en el segundo trimestre representaron el 90% del crecimiento global de beneficios. Ese liderazgo, sumado a la expectativa de un ciclo de relajación monetaria, está detrás del renovado apetito por el riesgo que domina a los mercados.

Con información de Bloomberg en Línea