Metro de Caracas lanza App SUVE para facilitar el pago y control de viajes

El Metro de Caracas presentó la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta que permite a los usuarios gestionar sus tarjetas de viaje de manera digital. La app está disponible para descarga en Play Store y busca agilizar la experiencia de los pasajeros.

Con SUVE, los usuarios pueden consultar su saldo en tiempo real, recargar su tarjeta con distintos métodos de pago y revisar el historial de sus transacciones, todo desde un teléfono móvil.

Estas funciones buscan reducir las filas en las estaciones y mejorar la eficiencia en el uso del sistema de transporte.

La implementación de la aplicación forma parte de los esfuerzos del Metro de Caracas por digitalizar y modernizar sus servicios, ofreciendo a los pasajeros mayor control sobre sus viajes.

Según la institución, la app está diseñada para simplificar el proceso de pago y brindar información actualizada sobre el uso de las tarjetas electrónicas.

