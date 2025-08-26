Apple convoca evento el 9 de septiembre: se espera el lanzamiento del iPhone 17

Apple confirmó que el próximo 9 de septiembre celebrará un nuevo evento en su sede de Cupertino, California, donde se prevé que presente la nueva generación de sus productos, con especial atención en el iPhone 17. El encuentro se realizará bajo el lema “Awe dropping” (“Impresionante”) y será transmitido en directo a través de la web de la compañía desde las 10:00 hora local (17:00 GMT).

La invitación difundida por Apple muestra el icónico logo de la manzana mordida con un efecto que recuerda a la visión térmica: los bordes aparecen en rojo, un color asociado al calor, mientras que el centro se tiñe de azul, que simboliza frío. Analistas del sector consideran que esta estética podría aludir a innovaciones en materia de rendimiento, disipación de calor o incluso a nuevas funciones relacionadas con cámaras o sensores.

Aunque la compañía no ha adelantado detalles, se espera que el iPhone 17 incorpore mejoras en procesadores de última generación, cámaras más avanzadas y mayores capacidades de inteligencia artificial, un terreno en el que Apple busca reforzar su posición frente a competidores como Samsung y Google. También se anticipa la presentación de nuevas versiones del Apple Watch, producto que ha consolidado a la tecnológica como líder en el segmento de los relojes inteligentes.

Los eventos de septiembre suelen ser los más esperados por los seguidores de la marca, pues marcan el inicio de la temporada de lanzamientos clave antes de las ventas de fin de año. Desde 2020, Apple ha optado por realizar sus presentaciones mediante producciones audiovisuales pregrabadas, lo que le permite integrar efectos visuales y demostraciones más elaboradas.

La expectativa en torno al nuevo iPhone se refleja también en los mercados: los analistas prevén que el anuncio impulse la acción de Apple en Wall Street en medio de una creciente competencia y de un contexto global de moderación en la demanda de smartphones.

Con información de EFE