Apple anuncia inversión récord de $100.000 millones en EEUU

Apple incrementará su inversión en Estados Unidos con un desembolso adicional de 100.000 millones de dólares, elevando el total comprometido a 600.000 millones en solo cuatro años. El anuncio fue realizado este miércoles en la Casa Blanca, en una ceremonia encabezada por el presidente Donald Trump y el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

Durante el acto, el presidente Trump calificó el anuncio como “la mayor inversión que Apple ha realizado en Estados Unidos”, y lo atribuyó a las políticas de su administración para incentivar la manufactura nacional. “Apple incrementará masivamente el gasto en la cadena de suministros doméstica”, destacó.

Uno de los puntos clave será la construcción de una nueva instalación en Kentucky, destinada a la fabricación del vidrio utilizado en las pantallas de los iPhone, como parte de la estrategia de relocalización industrial impulsada desde Washington.

Un objetivo ambicioso: fabricar el iPhone en casa

“Este es un paso significativo hacia el objetivo final de garantizar que los iPhone vendidos en Estados Unidos también sean hechos en Estados Unidos”, sostuvo Trump, alineado con su política de imponer aranceles a productos tecnológicos extranjeros para favorecer la producción nacional.

No obstante, el ensamblaje integral del iPhone seguirá realizándose fuera del país, según confirmó el propio Tim Cook. “Estamos haciendo muchos de los semiconductores aquí, estamos haciendo el vidrio aquí, estamos haciendo el módulo de Face ID aquí… y estamos produciéndolos para productos vendidos en otras partes del mundo”, detalló el CEO de Apple.

El impulso de la inteligencia artificial y el empleo

La expansión de Apple se da en un contexto de competencia feroz entre gigantes tecnológicos por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. En febrero, la compañía ya había anticipado un plan para invertir más de 500.000 millones de dólares en EE.UU. y contratar a 20.000 empleados.

Cook agregó que “solo este año, los fabricantes estadounidenses están en camino de producir 19.000 millones de chips para Apple, en 24 fábricas distribuidas en 12 estados diferentes”. Estas cifras reflejan la creciente integración de proveedores nacionales en la cadena de valor de la firma de Cupertino.

Nuevos aranceles y una excepción estratégica

Como parte de su estrategia comercial, Trump reiteró su intención de imponer un arancel del 100% a los chips y semiconductores importados desde Asia, principalmente desde Taiwán, Corea del Sur, China y Japón. Sin embargo, puntualizó que las compañías que fabriquen en territorio estadounidense estarán exentas de dichos aranceles.

En este contexto, el gobierno de Taiwán confirmó que la empresa TSMC —el mayor fabricante mundial de semiconductores y proveedor clave de Apple y Nvidia— no será alcanzada por los aranceles, gracias a sus plantas ya operativas en Estados Unidos.

Apuesta por la autonomía tecnológica

La decisión de Apple y las políticas del gobierno estadounidense apuntan a un objetivo común: reducir la dependencia de Asia en sectores estratégicos como el de los semiconductores, y reconfigurar la arquitectura de la producción tecnológica global.

Con este movimiento, Apple no solo refuerza su posicionamiento industrial en EE.UU., sino que también se alinea con las prioridades de seguridad económica y tecnológica del país, en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Con información de AFP