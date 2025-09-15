Apple lanza iOS 26: rediseño visual y más funciones inteligentes

Apple presentó este lunes iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, que llega con un cambio estético significativo y la incorporación de más herramientas basadas en inteligencia artificial.

Entre las principales novedades destaca “Liquid Glass”, un nuevo lenguaje visual con transparencias, bordes redondeados y efectos de cristal que se aplican a la pantalla de inicio, los iconos, el centro de control y las notificaciones. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia más uniforme y moderna, alineada con la estética de los demás dispositivos de la marca.

La actualización también amplía la integración de Apple Intelligence, disponible ahora en aplicaciones como Mensajes, FaceTime y Teléfono. Incluye traducción en vivo, encuestas para chats grupales y opciones adicionales de personalización. Asimismo, incorpora un filtro para llamadas sospechosas, diseñado para reducir riesgos de fraude.

Compatibilidad de iOS 26

El nuevo sistema operativo será compatible a partir del iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación. Modelos anteriores, como el iPhone XS, XS Max y XR, no recibirán esta actualización y permanecerán en iOS 18 como versión final.

Con iOS 26, Apple busca reforzar la combinación de diseño y funciones inteligentes en sus dispositivos. Mientras algunos usuarios valoran la renovación visual y las mejoras en seguridad, otros señalan que la exclusión de ciertos modelos relativamente recientes podría generar descontento.