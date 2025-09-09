Apple apuesta por un iPhone más delgado en medio de la presión por precios

septiembre 9, 2025 9:48 AM
Apple
Cortesía: Apple

Apple presentará este martes su nueva generación de iPhones en un evento en Cupertino, California. La gran novedad será un modelo más delgado, conocido provisionalmente como iPhone Air, que según analistas podría anticipar la entrada de la compañía en el mercado de los teléfonos plegables a partir de 2026.

El iPhone Air se posicionará en el rango medio de la familia iPhone 17, entre los modelos estándar y los Pro. Su rival directo será el Galaxy S25 Edge de Samsung, referente del segmento premium.

Analistas consideran que este lanzamiento funcionará como “puente” hacia el futuro de los smartphones plegables, una categoría que Samsung domina con siete generaciones.

Aranceles y presión sobre los precios

El evento ocurre en un momento clave para Apple, que estima un impacto superior a los 1.000 millones de dólares en el trimestre actual debido a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

La gran incógnita es la estrategia de precios: los modelos base del iPhone se mantendrían estables, pero las versiones con mayor capacidad de almacenamiento podrían encarecerse para proteger los márgenes de la compañía.

Inteligencia artificial: el movimiento pendiente

En el frente tecnológico, los nuevos iPhones llegarán sin cambios relevantes en Siri. Apple decidió posponer hasta 2026 la actualización profunda de su asistente virtual, que incorporará funciones de inteligencia artificial desarrolladas junto a OpenAI, creador de ChatGPT.

Mientras tanto, el mercado sigue de cerca si Apple anunciará nuevas alianzas de IA, especialmente cuando competidores como Google ya muestran avances con su modelo Gemini integrado en los teléfonos Pixel.

Además de los iPhones, la compañía dará a conocer actualizaciones incrementales del Apple Watch y de otras líneas clave. Sin embargo, los analistas coinciden en que la atención estará puesta en dos frentes: la estrategia de precios en un escenario de tensiones comerciales y la hoja de ruta de Apple para combinar hardware con inteligencia artificial y sostener su crecimiento global.

Con información de Reuters

