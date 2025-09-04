2026, el año que podría cambiar el juego de los móviles plegables con Apple

Los teléfonos plegables no son una novedad: Google, Samsung y Honor llevan años probando suerte con ellos. Sin embargo, 2026 promete ser un punto de inflexión. ¿El detonante? La entrada de Apple en este segmento, un movimiento que podría disparar la adopción de estos dispositivos en el mercado global.

Actualmente, los plegables se sitúan en la élite del mercado: los teléfonos “premium” superan los 800 euros, pero los mejores plegables rara vez bajan de los 1.300. A pesar de los precios, su demanda crece: en Europa, se espera que representen alrededor del 2% de las ventas totales de smartphones en 2024, con un aumento interanual del 37%, según Counterpoint.

El formato más popular es el plegable tipo libro, que incluye modelos como el Samsung Galaxy Fold o el Honor Magic V5. Sus ventas aumentaron un 60% en 2024, aunque todavía representan solo el 1% del mercado europeo.

Apple, el catalizador que todos esperan

Se prevé que Apple lance su primer plegable en 2026, aunque los detalles del dispositivo y su precio siguen siendo un misterio. “Creemos que esto impulsará la adopción de dispositivos plegables”, asegura Adam Cao, presidente de Honor para Europa Occidental. Daniel Hernández Ortega, vicepresidente global de dispositivos de Telefónica, coincide: “Será el factor de forma más aspiracional del año que viene”.

Lejos de temer a la competencia, Honor ve con optimismo la llegada de Apple. “Queremos que haya más jugadores en este jardín para que más consumidores adopten los plegables. Si una gran marca hace crecer el mercado, todos salimos beneficiados”, afirma Cao.

Un mercado saturado con margen de crecimiento

El mercado europeo de smartphones está prácticamente plano. “Habrá crecimientos pequeños de un dígito, pero en general, está saturado”, explica Hernández Ortega. Según GSMA, en 2024 habrá 795 millones de conexiones SIM en Europa, con una penetración del 134%.

Además, la conciencia medioambiental está alargando los ciclos de renovación: los usuarios hoy cambian de móvil cada tres o cuatro años. Aun así, el sector premium sigue creciendo y los plegables podrían ser un motor clave: se espera que representen el 10% del mercado premium en 2028, con Reino Unido y Alemania como los países con mayor potencial.

En resumen, los móviles plegables aún son un nicho, pero 2026 podría ser el año que los transforme de lujo tecnológico a tendencia mainstream, impulsados por la marca más influyente del planeta.

Con información de Euronews