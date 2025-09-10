iPhone Air: el gran golpe de diseño con el que Apple busca recuperar terreno

Apple presentó este martes en Cupertino el iPhone Air, el modelo más delgado de su historia y el mayor rediseño en ocho años. Con apenas 5,6 mm de grosor, más fino que el Galaxy S25 Edge de Samsung, la compañía espera revitalizar una gama que analistas y usuarios veían estancada.

Tim Cook abrió el evento con una cita de Steve Jobs, reivindicando el diseño como parte esencial de la experiencia de uso. Y el Air parece apuntar en esa dirección: un marco de titanio, cristal ceramic shield y un interior comprimido hasta el tamaño de “unos cuantos sellos”, con la promesa de batería para todo el día.

Reacciones divididas

El lanzamiento generó aplausos inmediatos, pero también dudas. El iPhone Air se queda con una sola cámara, frente a las dos del iPhone 17 y las tres de los modelos Pro. Además, algunos analistas cuestionan si la reducción de grosor sacrifica autonomía, sonido y fotografía, tres atributos clave para los consumidores.

A su favor, incorpora el nuevo procesador A19 Pro, optimizado para tareas de inteligencia artificial, y chips de comunicaciones propios. Su precio, 100 dólares más barato que el Galaxy S25 Edge, lo coloca en un rango intermedio con potencial para estimular actualizaciones masivas en la temporada navideña.

El desafío de Apple

La tecnológica no vive su mejor momento en bolsa: sus acciones han caído 6,4% en 2025, mientras rivales como Microsoft y Nvidia registran alzas de dos dígitos. Aun así, con un valor de mercado de 3,5 billones de dólares, Apple sigue siendo la tercera empresa más valiosa del S&P 500.

El iPhone Air podría ayudar a recuperar cuota en China, donde ha perdido espacio frente a competidores que ya ofrecían modelos más finos y baratos. “Apple llega tarde, pero cuando lo hace, lo hace más grande o mejor que nadie”, resumió Nabila Popal, de IDC.

La incógnita es si la apuesta por el diseño logrará convencer a los usuarios de que menos grosor no significa menos prestaciones.

