Trump resta preocupación por acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

agosto 14, 2025 4:34 PM
China aranceles
Foto: Freepik

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no le inquieta un posible fortalecimiento de las relaciones comerciales entre China y países latinoamericanos, como Brasil y México, que buscan diversificar sus mercados ante el aumento de aranceles impuesto por Washington.

“No estoy nada preocupado. Pueden hacer lo que quieran”, aseguró Trump al ser consultado en el Despacho Oval. “A ninguno de ellos le va muy bien. Con lo que estamos haciendo en términos económicos, estamos superando a todos, incluida China. En este momento estamos mejor que cualquier otro país del mundo”, agregó.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha intensificado la guerra comercial con varios socios, aplicando aranceles que van desde el 10% para países con los que mantiene superávit, hasta un 50% en el caso de Brasil. Sobre esta nación, que enfrenta la tasa más alta, Trump la calificó de “socio comercial horrible” y criticó sus leyes y acciones políticas, en alusión al proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro.

También puede leer: Rendimientos de bonos de EEUU suben

Según el nuevo esquema arancelario, países con déficit comercial frente a EE.UU., como Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia, enfrentan un gravamen mínimo del 15%. Entre los que mantienen superávit y pagan 10% están Chile, Colombia y Argentina.

Esta escalada arancelaria amenaza exportaciones estratégicas, especialmente agrícolas, y obliga a las economías latinoamericanas a diversificar mercados, con China como principal socio emergente. En este contexto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció esta semana una ofensiva comercial global para buscar nuevos destinos para sus exportaciones, contactando ya a India, China, Sudáfrica y planeando acercamientos con Francia, Alemania y otras naciones europeas.

Con información de EFE

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.