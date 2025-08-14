Trump resta preocupación por acercamiento comercial entre Latinoamérica y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no le inquieta un posible fortalecimiento de las relaciones comerciales entre China y países latinoamericanos, como Brasil y México, que buscan diversificar sus mercados ante el aumento de aranceles impuesto por Washington.

“No estoy nada preocupado. Pueden hacer lo que quieran”, aseguró Trump al ser consultado en el Despacho Oval. “A ninguno de ellos le va muy bien. Con lo que estamos haciendo en términos económicos, estamos superando a todos, incluida China. En este momento estamos mejor que cualquier otro país del mundo”, agregó.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha intensificado la guerra comercial con varios socios, aplicando aranceles que van desde el 10% para países con los que mantiene superávit, hasta un 50% en el caso de Brasil. Sobre esta nación, que enfrenta la tasa más alta, Trump la calificó de “socio comercial horrible” y criticó sus leyes y acciones políticas, en alusión al proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Según el nuevo esquema arancelario, países con déficit comercial frente a EE.UU., como Costa Rica, Ecuador, Venezuela y Bolivia, enfrentan un gravamen mínimo del 15%. Entre los que mantienen superávit y pagan 10% están Chile, Colombia y Argentina.

Esta escalada arancelaria amenaza exportaciones estratégicas, especialmente agrícolas, y obliga a las economías latinoamericanas a diversificar mercados, con China como principal socio emergente. En este contexto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció esta semana una ofensiva comercial global para buscar nuevos destinos para sus exportaciones, contactando ya a India, China, Sudáfrica y planeando acercamientos con Francia, Alemania y otras naciones europeas.

Con información de EFE