BERD advierte desaceleración económica en Europa por aranceles de EEUU

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) alertó que varios países de Europa Central están viendo deterioradas sus perspectivas económicas debido al impacto de los nuevos aranceles comerciales de Estados Unidos y al aumento de la competencia china en los mercados globales.

Hungría, Rumanía y Eslovenia figuran entre los más afectados, ya que sus exportaciones comenzaron a resentirse por las medidas proteccionistas y la ralentización de la demanda internacional.

Si bien el crecimiento en los 43 países donde opera el BERD repuntó de 2,8% en 2024 a 3,3% en la primera mitad de 2025, la institución prevé una desaceleración en la segunda mitad del año en casi todas sus regiones —que abarcan desde Europa Central hasta Asia Central y el Mediterráneo Oriental—. Las previsiones aún no incluyen a las nuevas incorporaciones como África subsahariana e Irak.

“Los principales riesgos provienen de las tensiones comerciales y la debilidad de la demanda global”, señala el informe de Perspectivas Económicas Regionales del BERD, aunque prevé una mejora en 2026 con un crecimiento estimado del 3,3%.

Europa Central y los Bálticos lideran las rebajas de crecimiento

Las mayores revisiones a la baja se registraron en los países de la Unión Europea en Europa Central y los Estados Bálticos:

Eslovenia perdió 1,2 puntos en su previsión y ahora crecerá apenas 0,7%, tras una caída de exportaciones a EE. UU. equivalente al 1% de su PIB.

Hungría se revisó a la baja hasta 0,5%, afectada por el retraso en inversiones —en parte por fondos europeos congelados— y un menor dinamismo industrial desde Alemania.

Letonia y Estonia también sufrieron recortes de 0,9% y 0,8%, respectivamente.

En conjunto, los nueve países de Europa Central y los Bálticos crecerán 2,4% en 2025 y 2,7% en 2026.

En contraste, Polonia mejoró su previsión en 0,2 puntos, hasta 2,5%, gracias a fuertes inversiones en infraestructura, ferrocarriles, transición energética y proyectos de defensa. Lituania también mostró mejoras para 2026.

“Las economías que mejor resisten son las más diversificadas y menos dependientes de las exportaciones”, explicó la economista jefe del BERD, Beata Javorcik.

Ucrania y el sudeste europeo: entre la guerra y la falta de inversión

En Europa del Este y el Cáucaso, Ucrania vio recortada su previsión en 0,8%, con un crecimiento estimado de 2,5%, afectada por la guerra y malas cosechas.

En el sureste de la UE —que incluye Bulgaria, Grecia y Rumanía— las previsiones se redujeron en 0,3% para 2025 y 0,5% para 2026, con crecimientos modestos de 1,7% y 1,9%. Según el BERD, Rumanía deberá maximizar el uso de fondos europeos para sostener el crecimiento.

Aranceles de EE. UU. y competencia china: los mayores riesgos

El informe destaca que los aranceles del 15% aplicados desde agosto de 2025 a casi todas las exportaciones de la UE hacia Estados Unidos han tenido un impacto desigual: beneficiaron temporalmente a algunas economías, pero su efecto real aún está por verse.

Además, Javorcik advirtió sobre la creciente presión de China:

“China representa una cuarta parte de las exportaciones mundiales y exporta más que Alemania y Estados Unidos juntos. Y compite directamente con nuestros países en productos similares”.

Con información de Euronews