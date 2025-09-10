En Argentina la inflación de agosto fue de 1,9%

septiembre 10, 2025 5:23 PM
Argentina
Foto: Pixabay

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina avanzó 1,9% en agosto, según el Indec. Con este registro, la inflación acumulada en lo que va de 2025 llegó a 19,5%, mientras que la variación interanual trepó al 33,6%

El mayor aumento del mes se dio en Transporte (3,6%), impulsado por la suba de combustibles y la compra de vehículos. En segundo lugar quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), motorizados por el alza del cigarrillo. En el otro extremo, Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%) fueron las divisiones con menor variación.

Por regiones, el impacto fue distinto: en el Gran Buenos Aires y la Patagonia pesó más Transporte, mientras que en el Noroeste lo hicieron Restaurantes y hoteles. En la región Pampeana, el Noreste y Cuyo la suba se concentró en Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Entre las categorías, los precios Regulados marcaron el mayor aumento (2,7%), seguidos por el IPC núcleo (2,0%), mientras que los Estacionales mostraron una baja de 0,8%

Agosto mantuvo la inflación en niveles similares a los meses previos, aunque con fuertes contrastes entre sectores y regiones, lo que sigue golpeando el poder adquisitivo de los hogares argentinos.

Fuente: Indec

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

