Argentina interviene en el mercado cambiario para contener el alza del dólar

septiembre 2, 2025 5:23 PM
Banco Central de Argentina
El gobierno argentino anunció este martes que intervendrá en el mercado cambiario para frenar la depreciación del peso, que se aceleró en los últimos días en medio de un escándalo de presuntos sobornos que involucra a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

La medida, que se ejecutará a través del Tesoro, marca un giro en la política cambiaria oficial y busca aportar “liquidez y normal funcionamiento” al mercado, según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de su cuenta en X.

La decisión se produce en la antesala de las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país y bastión del peronismo opositor.

En los últimos días, la demanda de dólares llevó la cotización cerca del techo de la banda de flotación de 1.467 pesos por dólar, límite a partir del cual el Banco Central puede intervenir. El lunes, el billete rozó los 1.400 pesos, pero tras el anuncio retrocedió a 1.375, una baja cercana al 1%.

La escalada del dólar coincide con investigaciones judiciales por supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El control de la inflación es uno de los ejes del gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal. Según cifras oficiales, la inflación acumulada hasta julio fue de 17,3%, frente al 87% registrado en el mismo período de 2024.

Con información de AFP

