Escándalo político y altas tasas sacuden mercados de Argentina

Los mercados argentinos operaban con marcada tensión este miércoles, en medio de la incertidumbre política y financiera que atraviesa el país. El Gobierno del libertario Javier Milei enfrenta un escándalo de supuestas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis), que complica aún más el clima previo a las elecciones de medio término.

“La política y la economía siguen marcando el rumbo de las finanzas hacia las elecciones, provocando mayor incertidumbre y un deterioro de las condiciones, que terminan afectando tanto el clima social como el nivel de actividad”, señaló la consultora EcoGo.

Tasas en niveles extremos

Para contener la liquidez y absorber pesos del mercado, las colocaciones en plazos fijos a 30 días superaban el 50% anual, mientras que la tasa de caución bursátil promediaba 49,7%, tras haber alcanzado un intradiario cercano al 150% en días recientes.

“La volatilidad es tal que las condiciones del mercado van modificándose día a día. Con el fuerte vencimiento de esta semana y la proximidad de las elecciones legislativas, vemos poco probable que la situación se normalice en el corto plazo”, advirtió Capital Markets Argentina.

El Banco Central anunció un aumento de encajes que podrán integrarse con títulos de la próxima licitación, en una estrategia de crowding out regulatorio para asegurar el rollover de los vencimientos.

Licitación clave del Tesoro

El Tesoro lleva a cabo este miércoles la última licitación del mes, en la que ofrecerá títulos en pesos para cubrir vencimientos por unos 7,7 billones de pesos, un test clave de confianza para el mercado.

En la bolsa, el índice líder S&P Merval retrocedía 1,2% hacia las 14:00 GMT, mientras los bonos soberanos mostraban bajas promedio de 0,1% en la preapertura extrabursátil.

Presión cambiaria y expectativas

En el mercado de cambios, el peso mayorista caía 0,55% a 1.364 por dólar, mientras que los contratos a futuro se negociaban a 1.555 unidades para fin de año.

“El dólar tiene poco combustible para convalidar precios más elevados, con tasas muy atractivas en pesos y un BCRA que trabaja para no dejar liquidez en el mercado”, sostuvo el analista Salvador Di Stefano.

Sin embargo, advirtió que “los ruidos políticos hacen que muchos argentinos busquen cobertura. En la medida que se disipen los problemas, la presión cambiaria irá desapareciendo, dejando al dólar en niveles inferiores a los actuales”.

Con información de Reuters