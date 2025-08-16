Argentina obtiene indulto en litigio judicial estadounidense por acciones de YPF

Una corte de apelaciones de Estados Unidos aceptó el viernes 15 de agosto, la solicitud de Argentina de suspender temporalmente la orden de un juez para que entregue su participación del 51% en la compañía de petróleo y gas YPF. La decisión satisface parcialmente una sentencia de 16.100 millones de dólares ganada por dos inversores.

En una breve orden, el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Manhattan suspendió la orden de entrega del 30 de junio emitida por la jueza de distrito Loretta Preska mientras Argentina apela.

La orden del viernes proporciona un respiro al gobierno del presidente argentino Javier Milei, que advirtió sobre daños irreparables e inestabilidad económica si renunciaba a su participación en YPF, la compañía energética más grande del país.

Argentina está apelando por separado la sentencia de 16.100 millones de dólares, que Preska otorgó en septiembre de 2023 a Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management.

Los inversores están representados por el financiador de litigios Burford Capital, que compartiría los daños.

Los abogados de Petersen y Eton Park no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Continúa en septiembre

La orden del viernes no motiva la suspensión, que debería durar al menos unos meses. La próxima presentación de la demanda de Argentina relacionada con YPF está prevista para el 25 de septiembre, según consta en los registros judiciales.

La disputa se originó a partir de la decisión de Argentina en 2012 de tomar la participación de YPF de la española Repsol, sin hacer una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.

Argentina había argumentado que las acciones de YPF eran inmunes a la rotación bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras federal.

El gobierno de Estados Unidos se puso del lado de Argentina, afirmando que la resolución de la disputa no debe apresurarse y potencialmente interferir en las relaciones entre los países.

Los abogados de los inversores replicaron que una excepción a la inmunidad basada en la actividad comercial, junto con los «muchos años» de evasión de Argentina, justificaban una facturación.

En su orden del 30 de junio, Preska dijo que el control de Argentina sobre las acciones de YPF desencadenaba la excepción y que el país no podía simplemente invocar sus propias leyes para evitar una rotación.

Un portavoz del gobierno argentino dijo que el país recibió con agrado la orden del viernes y confía en que la indemnización por daños y perjuicios de 16.100 millones de dólares también será revocada.

Con información de Reuters