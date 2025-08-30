Aruba extiende la restricción de vuelos comerciales con Venezuela por 90 días

agosto 30, 2025 3:56 PM
Aruba
Foto: BBC

Las autoridades aeronáuticas de la isla de Aruba extendieron por 90 días la prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación general desde y hacia Venezuela. La medida se toma pese a la apertura de la frontera marítima y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos desde 2024.

El abogado aeronáutico Guillermo De Armas informó en sus redes sociales de la decisión y señaló que la prohibición está formalizada bajo la NOTAM A0479/25 del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.

En julio de este año, Aruba había extendido por un mes y medio la restricción de los vuelos, la cual culminaba este sábado 30 de agosto. Ahora el plazo se amplía nuevamente por tres meses, afectando las conexiones aéreas entre ambos territorios.

Se estima que unos 17.000 venezolanos viven en Aruba.

Aruba es un destino atractivo para muchos venezolanos, sobre todo habitantes del estado Falcón (norte), a unos 90 kilómetros de la isla. Embarcaciones con migrantes han llegado a Aruba, que exige visa a los venezolanos desde 2020.

