Autorizar Bolsas y mercado multimoneda es urgente

Guillermo García N.- La complicada situación de inflación y depreciación del bolívar que ha llevado a una profundización de una dolarización informal y transaccional que registra ya porcentajes cercanos a 50% en algunos sectores y ciudades, aunado a una reducción del crédito (en bolívares) bancario producto de un elevadísimo nivel de encaje legal (73% actual, se redujo en 12% el 02 de febrero 2022) ha generado que en algunos momentos, los niveles de negociación en la Bolsa de Valores de Caracas y Bolsa Pública de Valores Bicentenaria se hayan reducido, lo que disminuye la liquidez de los títulos, profundidad del mercado y su presencia bursátil. Esta situación de una menor emisión de bolívares en los próximos meses pudiese profundizarse debido a que el BCV como parte de su política monetaria y cambiaria de contener la inflación y presión sobre el tipo de cambio – sobre todo ahora que los salarios están indexados al tipo de cambio BCV – pudiese mantener en lo posible reducidas las emisiones de bolívares. Esto pondría mayor presión al mercado de valores.

La liquidez monetaria en bolívares del sistema financiero alcanza al 18 de abril Bs.220 mil millones que al tipo de cambio representa unos US $2.500 millones al tipo de cambio oficial, mientras que se calcula que en el país circulan unos 7.000 millones de dólares y en la banca nacional una captación del público de unos 1.500 millones de dólares. Es decir, 3.4 veces toda la liquidez monetaria en el sistema bancario nacional. En este sentido, el mercado de valores ha venido evaluando y abriendo la discusión a la posibilidad que en las Bolsas del país se permitiera efectuar operaciones bursátiles de las acciones inscritas en bolsa en varias monedas (Dólar, Euro, Pesos, Yuan, Yen y criptomonedas) a las operaciones regulares de cotización en bolívares.

La propuesta del mercado de valores plantea para su evaluación por la (SUNAVAL, Ministerio de Finanzas y BCV) la negociación de lotes accionarios que posibiliten la conversión de las acciones con precios en bolívares muy bajos convertir e indexar a moneda extranjera a la fecha de negociación en la bolsa. A nivel de plataforma tecnológica y de custodia de los valores en otras monedas, tanto la Bolsa de Valores de Caracas, la Caja Venezolana de Valores, así como la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) están adecuadas técnicamente y preparadas para ello.

Esta propuesta podría estar enmarcada dentro de la Providencia de la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, sobre las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Negociación de Títulos Valores emitidos por el sector privado en Moneda Extranjera que fue publicada en la G.O. Número 41.877 de fecha 12 de mayo de 2020.

La posibilidad que en el mercado de valores se puedan transar en varias monedas y emitir títulos valores en moneda extranjera abre una ventana de financiamiento muy interesante y de importancia en estos momentos donde la disminución de liquidez en bolívares por parte del BCV reduce significativamente los niveles de negociación en el mercado de valores, lo que disminuye la liquidez de los títulos, profundidad del mercado y su presencia bursátil.

La norma de Oferta Pública de Títulos Valores en Moneda Extranjera, permite que las empresas venezolanas puedan emitir títulos valores en moneda extranjera para financiarse y crecer.

También abre las posibilidades que algunas de las empresas que hoy cotizan en pizarra de la Bolsa, puedan realizar oferta pública de nuevas acciones en moneda extranjera, ampliando su capital, atrayendo inversión internacional y nacional en moneda extranjera.

Igualmente, la normativa contempla la posibilidad en su artículo 2, que la SUNAVAL puede, si así lo considera, autorizar la emisión y oferta en moneda extranjera de otros títulos valores (Unidades de Inversión, participaciones, acciones de las sociedades en promoción, opciones y contratos a futuro de materias primas). Esto abre mucho más posibilidades a las empresas que ya cotizan en pizarra, así como de otros vehículos de inversión del mercado (Sociedades en Promoción a través de Oferta Pública, Fondos Mutuales) para los inversionistas en moneda extranjera y pondría al mercado de valores venezolano un poco más cercano y competitivo con los mercados de valores latinoamericanos, beneficiando tanto a las empresas, promotores, como a los inversionistas pequeños, medianos e institucionales.

Libre circulación y compensación de divisas ayuda a la estabilidad del bolívar digital. Una decisión de permitir la libre circulación de divisas en el país y la compensación bancaria en dólares, es decir donde el bolívar digital y otras divisas: dólar, euro, peso colombiano, puedan circular libremente sin penalidad de uso, ni tenencia y donde tanto las empresas y los ciudadanos puedan decidir en cuál moneda intercambian bienes y servicios y utilizar como medio de pago y reserva de valor. Dentro de esta decisión de coexistencia legal de monedas está la de ampliar a los bancos nacionales los montos de apertura de cuentas, montos de depósitos y de transferencias entre titulares y terceros en los diferentes bancos.

La compensación bancaria en dólares permitirá que cada entidad financiera salde con las otras entidades los títulos valores y operaciones realizadas a su favor y en su contra. A través de esta compensación se reduce de forma sustancial el movimiento de dinero en efectivo.

Una vez se establezca la compensación interbancaria en dólares y transferencias electrónicas entre clientes en diferentes bancos, el sistema financiero estará en capacidad entonces de cumplir su rol y objeto como es el de intermediación bancaria, a través del otorgamiento de créditos (la banca tiene captaciones en dólares por unos US$1.500 millones) y efectuar operaciones de inversión de cartera propia y de terceros en el mercado de valores nacional de las empresas venezolanas que emitan títulos valores en dólares, diversificando así riesgo y uso más eficiente de los recursos captados del público.

La coexistencia de divisas y el bolívar digital a nivel del sistema bancario puede permitir que el BCV reduzca la necesidad de emisión de bolívares digitales para el funcionamiento de la economía, ya que en la medida que las divisas (dólares principalmente) ya en circulación ($7.000 millones) y en el sistema bancario en cuentas de custodia y Convenio 1 en moneda extranjera ($1.500 millones) y el establecimiento de la compensación en dólares y créditos en divisas, permitirá una mayor estabilidad del bolívar digital y una reducción de los niveles de inflación. Lo que redundará en beneficio del valor y poder de compra del bolívar digital y menores presiones sobre el tipo de cambio.

Una medida pendiente por varios años y que la Superintendencia de Bancos SUDEBAN debería aprobar para ampliar las posibilidades de financiamiento a las empresas privadas, es la que permita nuevamente, que la banca nacional pueda invertir recursos propios y de terceros a la inversión de títulos valores tanto en bolívares como en dólares emitidos por las empresas venezolanas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, en el mercado de valores. Esta sola medida abriría una fuente de recursos para las empresas que utilizan el mercado de valores, optimiza los excedentes de tesorería de los bancos y diversifica y reduce riesgo para la banca.

Esta medida permitiría que la SUNAVAL pudiese evaluar la posibilidad que las Casas de Bolsa autorizadas puedan ofrecer la apertura de cuentas de inversión bursátil en moneda extranjera, para de alguna forma facilitar la entrada al mercado de valores de muchos venezolanos, permitiendo obtener mayor rentabilidad y diversificación de sus ahorros en divisas, así como captar inversión extranjera y nacional para las empresas venezolanas.

La eliminación del IGTF en divisas es fundamental al igual que se efectuó en bolívares. La compensación en dólares y autorizar el crédito en divisas son medidas que brindarán una solución para darle estabilidad al tipo de cambio, una reducción de los niveles de inflación y de mayor confianza al bolívar digital y capacidad de compra.

El autorizar el establecimiento de las bolsas multimonedas permitirá el desarrollo del mercado nacional tanto para emisores como inversionistas y abrir posibilidades de interconexión con las bolsas latinoamericanas (MILA) y en especial con la Bolsa de Valores de Colombia.

