Banca mexicana confía en resolver casos de lavado en EEUU antes de octubre

La Asociación de Bancos de México (ABM) expresó este miércoles su confianza en que los procesos abiertos en Estados Unidos contra dos bancos y una casa de bolsa mexicanas, señalados por presunto lavado de dinero, quedarán resueltos antes del 20 de octubre, fecha límite fijada por las autoridades estadounidenses.

El presidente de la ABM y director de Bank of America en México, Emilio Romano Mussali, informó que la semana del 8 de septiembre una delegación de banqueros viajará a Washington para reunirse con autoridades del Tesoro, el FinCEN, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y representantes de la Asociación de Bancos de Estados Unidos. También se prevé la participación de autoridades mexicanas en este encuentro binacional.

Sin riesgo para el sistema financiero

Romano subrayó que los casos no representan un riesgo sistémico para la banca nacional y que las operaciones continúan con normalidad.

“No ha habido una alteración en la operación normal de la banca de México derivado de estos temas”, señaló durante una conferencia de prensa.

El dirigente bancario recordó que las medidas derivadas de las investigaciones han llevado a la venta de negocios fiduciarios de las instituciones señaladas. Calificó este proceso como “una solución muy de mercado, muy natural, que permite reciclar activos y pasivos en instituciones sólidas del sistema”.

Romano confió en que, con estas medidas y los encuentros programados con las autoridades estadounidenses, el sector podrá llegar al 20 de octubre con el tema prácticamente resuelto.

